觀望財案及滙控業績 市場暫未有方向｜古天后

更新時間：09:34 2026-02-25 HKT
發佈時間：09:34 2026-02-25 HKT

2月25日，短暫時間有陽光，初時沿岸有薄霧，日間溫暖。美股經過周一顯著下跌後，隔晚有大型企業宣布合作協議，為市場沖喜。Meta宣布與超微半導體（AMD）達成龐大合作協議，利好市場氣氛。道指高開23點後，升幅擴大至最多491點，收市升370點或0.76%，報49174；標指升52點或0.77%，報6890；納指升236點或1.04%，報22863。雖然美股回升，但加密貨幣走勢持續疲弱，「一哥」比特幣未止瀉，曾再挫3.75%至62,553美元。

Meta表示，將投放相當於6吉瓦（gigawatt）運算力嘅AMD數據中心設備，以運行其人工智能（AI）模型。AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）稱，每吉瓦的交易金額涉及以百億美元計，消息刺激AMD股價收市抽高8.8%，Meta曾跌1.3%，收市倒升0.3%。按照合作協議，Meta將由今年下半年起5年內，採購AMD的晶片及電腦設備；而作為交易一部分，Meta獲得AMD認股權，可分階段買入AMD合共1.6億股，令Meta成為主要股東，但部分行使價達600美元，遠高於AMD周一收市價196.6美元。

其他重磅股方面，蘋果公司股價再升2.2%；Nvidia倒升0.7%，Alphabet跌0.2%。此外，美國最大家居產品零售商家得寶（Home Depot）上季同店銷售勝市場預期，股價升2%，成為道指上升功臣。華納兄弟探索稱正考慮由派拉蒙Skydance最新提出收購方案，股價升0.8%。

AI顛覆軟件行業憂慮降溫

市場對AI可能顛覆軟件行業憂慮降溫，Salesforce股價反彈4.1%，為升幅最大道指成份股，上日股價急跌13%嘅IBM回升2.7%。AI初創公司Anthropic宣布，將與AI平台供應商Intapp合作，面向專業服務公司推出AI代理（agents），並與FactSet等合作夥伴開發多款插件，將AI代理與投資銀行、人力資源、會計、法律及私募股權等工具深度關聯。FactSet同業湯森路透（Thomson Reuters）在美國與加拿大的股價齊漲超過11%。

在人工智能顛覆各行各業的憂慮下，高盛策略員稱，投資者愈益追捧公用、基本資源及能源股，呢類「重資產」股份表現，將跑贏依靠人才或數碼資本嘅「輕資產」股份。該行指出，孳息上升及地緣政治局勢，將推動財政開支及對製造業支持，帶動更多資金流入資本密集板塊。美國10年期債息曾升1.53個基點，至4.0462厘；息口敏感嘅兩年期債息漲3個基點，至3.47厘。美滙指數最多漲0.29%至97.99，歐羅則跌0.16%至1.1767美元。日本首相高市早苗據報對日本央行進一步加息表達擔憂，日圓急跌1.05%，至156.28兌每美元。

恒指27200至27500阻力仍大

港股昨日反覆偏軟，雖然北水回歸，A股上升，但港股未有跟隨，反而因周一晚美股下挫而低開低走。恒生指數低開168點，一度跌601點，見26480低位，不過50日線見支持，跌幅收窄至491點收市，報26590，成交額2,509億元，北水回歸成交回升，但以噚日跌市嚟講，沽壓唔算嚴重。至夜期時段美股回升，港股跟隨反彈，一度重上26800水平，今早黑期接近26800水平徘徊，料今早大市將高開近200點。

目前港股仍於空間內上落，暫未見明顯方向，明日期指結算前，或於幾條平均線之間上落，即恒指於26400至27000水平之間穿梭。今日財政司司長將發表新一年度財政預算，加上滙控（005）將於中午公布季度業績，料早段市場較為觀望，大市或窄幅上落。而科技股持續疲弱，限制大市升幅，或要待相關股份公布業績，如業績及前景展望理想，或有助扭轉科技股弱勢，港股方有望打破目前僵局。短期大市支持仍為26000-26300，至於27200-27500料阻力仍大。

古天后

