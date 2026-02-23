Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股關注關稅動向 道指早段挫逾500點 儲局理事沃勒指減息取態視乎就業數據

股市
更新時間：23:08 2026-02-23 HKT
發佈時間：23:08 2026-02-23 HKT

美股投資者關注對等關稅遭裁定違憲後的影響，美國總統特朗普透過其他途徑將全球關稅提升至15%。道指早段受壓，跌逾500點。

道指報49076點，跌549點；標指報6868點，跌41點；納指報22740點，跌146點或0.6%。

微軟（MSFT）、特斯拉（TSLA）及亞馬遜（AMZN）跌2%。Nvidia（NVDA）則逆市升1%。

美國聯儲局理事沃勒表示，將視乎即將公布的就業市場數據，決定是否支持減息，如就業市場下行風險已經減弱，在3月維持利率不變或較合適。

專家：關稅議題將困擾全年

Landsberg Bennett投資總監Michael Landsberg指出，雖然股市所受的衝擊，較去年4月的對等關稅推出時較低，但預期關稅的拉鋸戰在今年餘下的時間，成為分散市場注意力的焦點。

