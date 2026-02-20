長和促與巴拿馬政府談判 或重新討論所有條款

據外電報道，長和（001）旗下子公司表示，對於巴拿馬運河兩個碼頭經營權被收回事件，希望與巴拿馬政府展開談判。上月巴拿馬最高法院裁定，長和的經營合約違憲及無效，當地政府隨即安排丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）接管兩個碼頭。長和早前則表明，強行接管或引發法律行動，甚至逼使整個碼頭停運。

法新社引述負責運營這兩個碼頭的長和子公司發言人庫魯克利斯表示：「公司願意就巴拿馬最高法院以違憲為由駁回合約中的『 所有條款』而進行重新談判」，他請求長和與巴拿馬行政部門代表舉行圓桌會議，尋求合理的解決方案。

長和早前亦宣布，已根據投資保護條約，就爭議事項通知巴拿馬，並邀請該國進行磋商，持續積極尋求解決方案。

巴拿馬最高法院在今年1月裁定，長和的經營合約違憲，事件引發強烈反應，不單長和提出抗議，連中國外部也表示，將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。其後巴拿馬海事管理局（AMP）表示，該兩個碼頭將暫由馬士基接手。事件或令中巴兩國關係惡化，彭博曾引述消息指，中國方面將採取更廣泛的反制措施，包括要求國有企業停止就巴拿馬新項目進行談判。

巴拿馬碼頭去向引起全球關注，是因為巴拿馬運河承載約40%的美國貨櫃運輸量及全球約5%的貿易。運河由美國興建，並由美國營運長達一個世紀，直到1999年才將控制權移交給巴拿馬。