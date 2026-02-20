陳茂波對馬年市況樂觀 外圍波動難免 喻香港如駿馬跨越險阻

港股馬年開市，財政司司長陳茂波出席了開市儀式時表示，對今年丙午馬年的市況持樂觀態度，回顧過去四個馬年，其中三個都是升市且獲得雙位百分比升幅。去年港股承接龍年氣勢，恒指累計上升接近6500點，升幅達32%，是連續兩年上升，點數與幅度均為歷來最好表現，IPO和後續投融資額表現亮麗，市場流動性顯著提升，資金來源高度國際化。他續指，儘管今年外圍環境複雜多變，波動難免，但只要本港堅持自由開放的投資環境和穩定的金融政策，讓國際投資者視香港為安全港，繼而增加在港配置，同時做好市場基建和風險管理，香港市場必能如駿馬般跨越險阻。

檢視同股不同權框架引更多創科企

展望未來，陳茂波說，人工智能、生命科技和量子計算正重塑經濟體競爭力，亦會深刻影響股市發展和估值，未來會檢視同股不同權框架，吸引更多創科企業來港上市，及進一步豐富產品種類，提升交易機制，強化作為香港領先籌融資平台的競爭力，同時互聯互通機制持續深化和擴容，為市場引入更大流動性。他續指，香港作為國際金融中心，聯繫各地發行人、投資者和項目，扮演超級聯繫人和超級增值人角色，在國家支持和各方努力下，相信更多內地企業將通過香港融資出海，佈局全球產業鏈。

財政司司長陳茂波、港交所主席唐家成等出席馬年首個交易日開市儀式。劉駿軒攝

唐家成：今年完成24宗IPO開好頭

港交所主席唐家成表示，以2026年來看，本港市場已經開了個「好頭」，完成了24宗IPO，集資超過870億元，目前還有488家企業在排隊等待上市，希望香港的股票氣氛能夠延續整個馬年。

「同事未試過咁忙 但忙得開心」

唐家成續指，「同事話從未試過咁忙，但係現時大家忙得開心」，這代表市場活躍，貨源輪轉順暢。唐強調，在新股數量提升的同時，港交所在審核過程中絕無鬆懈，確保香港保持備受認可的高質素市場。除了新股市場外，證券市場也創出佳績，去年成交破紀錄達到日均近2500億，今年1月大市成交再接再厲，成交已經近2800億元。

他又說，市場流動性措施成效明顯，未來還配合新推出的不同產品，且將全力推進各項工作，包括公佈提升上市制度、對T+1進行市場諮詢，以及計劃在年中落實的買賣價差第二階段，今年會繼續投放更多資源到社區，讓更多香港人感受到港交所的支持和關爱。另外繼續投放更多資源在社區，港交所很快將通過慈善基金舉辦照顧者關懷計劃啓動禮，開設一系列支持照顧者項目，為社區帶來正面影響。

港交所行政總裁陳翊庭亦指出，過去幾年，全球對亞洲市場的關注度和討論度，自己參與國際會議時，一次比一次受歡迎，這反應一個清晰信號，國際投資者正在期望投資多元話，「好多人都想瞭解點樣投資香港、內地同埋亞洲嘅市場。」。她續說，目前在港的上市企業已覆蓋新能源、人工智能、電動車和生物科技等熱門行業，包含產業鏈上中下游企業。股票產品選擇豐富，未來還將推出更多創新型衍生產品，及正積極拓展固定收益、貨幣和大宗商品業務，致力於構建涵蓋產品、交易、結算及數據服務的完整生態圈，以滿足投資者對不同資產類別的配置需求。

