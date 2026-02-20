馬年開市北水缺席 港股還看外圍走勢｜古天后

2月20日，部份時間有陽光，日間天氣乾燥及溫暖。今日大年初四開市吉日，祝各位一馬當先，馬到功成，財運亨通。美伊緊張關係升溫，中東戰雲密布，市場資金避險，美股隔晚偏軟，道指低開86點後，一度跌465點，收市跌267點或0.54%，報收49395；標指跌19點或0.28%，報收6861；納指跌70點或0.31%，報收22682。重磅股方面，沃爾瑪全年盈利預測遜色，股價曾升2%，收市倒跌1.38%；送餐平台DoorDash今季訂單指引勝預期，股價升1.62%。空中巴士付運量預測令投資者失望，股價急跌8%。Nvidia年度AI盛會GTC 2026將於下月16日在美國加州揭幕，行政總裁黃仁勳預告，屆時將發布「世界前所未見」的晶片，NVDA股價變動不大，跌不足0.1%。

美國多項數據出爐，截至2月14日止一周首次申領失業救濟人數創去年11月以來最大跌幅，減少2.3萬人，至20.6萬人，少過預期22.5萬人；截至2月7日止一周持續申領失業救濟人數增加1.7萬人，至186.9萬人，多過預期186萬人。此外，美國去年12月份貿易赤字由11月的530億美元，擴大至703億美元，遠多過預期的555億美元；期內入口增加3.6%，出口則下降1.7%。以2025年全年計，美國貿赤微降至9015億美元，仍為1960年有統計以來最多年份之一，對中國台灣逆差擴大至1468億美元紀錄新高，對中國內地貿赤則從2024年2955億美元，縮減至2021億美元逾20年低位，反映對華進口徵收關稅影響浮現。值得留意，美國最高法院預計將於今日就針對總統特朗普關稅幾宗案件發表意見，投資者正關注最高法院是否會就特朗普去年依據《國際緊急經濟權力法》實施嘅關稅合法性做出裁決。全球有數千家企業已提出訴訟，挑戰特朗普關稅政策，並要求退還已繳納嘅關稅。

美國10年期債息跌3個基點，至4.078厘；對息口較敏感兩年期債息升8個基點，至3.466厘。美滙指數揚升0.16%，至97.86；日圓則回升0.14%，至155.05兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣反覆跌0.1%，至67023美元。商品市場方面，現貨金價一度重上5000美元，最多漲0.89%，至5022.43美元；倫敦期銅跌0.8%，至每噸12809美元。

中東局勢緊張下，布蘭特期油周三抽高4.35%，創去年10月最大漲幅後，周四再升1.86%，至每桶71.66美元；紐約期油上揚2.49%，報每桶66.67美元。RBS資本市場認為，若未能解決核心爭議問題，將加劇再次發生軍事衝突風險，而美軍大量部署中東，以及伊朗海軍在霍爾木茲海峽進行演習，顯示美伊第二次軍事衝突啟動序列已經開始。高盛則指出，油價今年以來喺供應過剩情況下攀升，部分原因係過剩供應來自受制裁嘅俄羅斯、伊朗及委內瑞拉，呢啲石油目前均滯留喺油輪上。

港股有望連續第三年上升

至於港股假後復市，恒生指數於周一半日市反覆做好，恒指開市後曾見26382低位，其後回升，收市升138點，報收26705，期指更高收26800。雖然隔晚美股三大指數下跌，但港股ADR靠穩，今早黑期今早仍於26700水平之上，料今早大市亦能於26700水平開市。不過今日北水仍因內地春節假期而缺席，令大市成交減少。雖然成交動力不足，但缺乏北水下，大市表現料隨外圍股市波動。市場仍憧憬內地下月初人大會議舉行，或有政策對股市有利，加上北水流入港股趨勢並未有變，料馬年港股仍有機會連續第三年錄得上升。不過港股經過兩年升市後，目前估值其實已經唔算便宜，港股升勢料唔再靠估值修復推動，反而由資金推動大市繼續向上。外圍利率環境下行、美元信心薄弱，中美息差具收窄空間，有望為港股於馬年吸引外資回流。

北水將形成長期利好支持

另一方面，北水流入港股水平總體持續增加嘅趨料唔會改變。過去一年，北水累計持有額度一路創新高，預期馬年情況有望維持，對於港股日均成交有兩至三成為北水嘅市場來講，將形成長期利好支持。而內地利率環境偏低，人民幣資產進行全球配置長期戰略選擇下，北水持續流入為港股大幅增加流動性。板塊方面，科技板塊嘅AI相關股份仍值得關注；資源板塊料繼續有資金追，而金融板塊亦可留意。

古天后