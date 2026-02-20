Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股紅盤低開48點 專家料新年主題板塊有資金追捧 全年有望「八方來財」

馬年首個交易日，恒指低開48點，報26657點。科指低開36點，報5330點。騰訊（700）跌0.28%；美團（3690）跌1%；阿里巴巴（9988）跌3%。滙豐（005）升0.59%；港交所（388）升0.29%。

過去四個馬年表現
紅盤日期 紅盤升跌 紅盤升跌幅 全年升跌幅
2014年2月4日 -637點 -2.90% +12.7%
2002年2月15日 +129點 +1.2% -14.50%
1990年1月30日 -8點 -0.30% +23.2%
1978年2月10日 -1點 -0.40% +31.9%

回顧往績，歷來恒指馬年紅盤表現較差，錄得三跌一升，對上一次2014年因美國縮表及新興市場出現拋售潮，令當年港股紅盤低收637點。但事實上，過去馬年的全年表現，與紅盤收市方向完全相反，最終出現三升一跌，包括2014年隨著滬港通「開車」，全年倒升2796點。

過去12個農曆年港股紅盤表現
日期 生肖 紅盤走向 收市價（點） 升跌 升跌幅
2025年2月3日 低開低收 20217 -7點 -0.04%
2024年2月14日 低開高收 15879 +132點 +0.8%
2023年1月26日 高開高收 22566 +522點 +2.37%
2022年2月4日 高開高收 24573 +771點 +3.24%
2021年2月16日 高開高收 30746 +573點 +1.9%
2020年1月29日 低開低收 27160 -789點 -2.82%
2019年2月8日 低開低收 27946 -43點 -0.16%
2018年2月20日 高開低收 30873 -241點 -0.78%
2017年2月1日 低開低收 23318 -42點 -0.18%
2016年2月11日 低開低收 18545 -742點 -3.85%
2015年2月23日 高開高收 24836 +4點 +0.02%
2014年2月4日 低開低收 21397 -637點 -2.89%

近日外圍再度關注AI行業，昨日韓股率先開市，韓國綜合指數抽升3.1%再創新高，主要受三星電子、SK海力士等半導體股份推動。內地亦再度於農曆新年掀起AI角力，騰訊（700）宣布旗下大模型產品元寶的日活躍用戶（DAU）超過5000萬名，月活躍用戶已達1.14億名，字節跳動大模型豆包在大除夕的AI互動總數達19億次；另外春晚人形機械人表演再引起市場對其供應鏈行業的興趣。

相關文章：馬年投資切忌貪勝不知輸 火旺大利AI及能源 港股5個農曆月份料較佳

北水重啟前波幅或較低

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股今天有望紅盤高收，短線先望27000點關口，下方26300點將有支持，在北水重啟前波幅或較低；並預計AI製造行業、機械人股份、航空股、濠賭股等將有炒作。他指出，早前港股送走蛇年期間錄得一定跌幅，部分屬假期前資金趁機食胡，相信假後有關沽壓減少，另一方面，外圍未見重大消息影響港股，料恒指短線仍缺乏方向。

大聖資產管理投資經理李明德亦指出，港股有機會紅盤造好，料短線26500點至27000點波動，農曆新年主題板塊將有資金追捧，特別是正值AI大發展年，中國企業不時公布其AI成果，有利市場氣氛，而科指已回落一定水平，再跌空間有限，建議投資者趁機會買貨。

重磅科技及金融股料乏力

李明德表示，科技股近期分化，騰訊、阿里、百度（9888）等面對平台經濟監管憂慮而受壓，但他認為，市場尚未完全反映其大模型業務的估值，一旦相關價值釋放，將具有可觀的上升空間。他憧憬下月業績期，各大型科技企業闡述更多其AI業務故事，將是釋放價值的契機之一。

外圍方面，中東局勢緊張，特朗普考慮以有限規模對伊朗軍事打擊，國際油價繼續上升約2%。至於美股三大指數下跌，道指收報49395點，跌267點或0.54%；標指報6861點，跌19點或0.28%；納指報22682點，跌70點或0.31%；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.35%，報7553點。

相關文章：馬年利是股｜AI概念大爆發 專家心水逐隻數 潛在回報可達40% MINIMAX有望成「金牛股」

 

