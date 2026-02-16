新股路演重現4年前榮景 HKIRA：投資者關係重要

本港去年重奪全球新股集資額首位，香港投資者關係協會（HKIRA）創會主席陳綺華表示，現時新股進行海外路演的頻率已恢復至2022年新股暢旺時期，都是以歐美為主，而美國和歐洲投資者對香港股票興趣回來，故現時投資者關係更重要。截至去年底止，該協會有約1400個會員，按年多約百個。

她表示，在2022至2023年期間，香港新股進行海外路演較少，因為疫情和美國限制投資中國市場，但國際投資者去年起因恒指上漲及地緣政治因素，而對香港市場重拾興趣。安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒作為HKIRA顧問補充，現時不少律師、會計師一起出去做路演，希望將一些海外公司帶回香港，進行集資，預計此情況會越來越多。

陳綺華指出本地投資者關係（IR）行業已成熟，事實上過去10年培訓了很多國內IR人才。海外投資者開始關注內地公司，國內的IR人員開始要了解和學習如何與海外投資者溝通。李舜兒形容，近數年IR行業在國內「真的搞起」，因為增加了很多上市公司，亦明白需要IR團隊。

美歐投資者對港股興趣回來

該協會舉辦的2026年香港第12屆投資者關係大獎已開始接受公眾提名，今年增設「最佳投資者關係創新獎」。擔任評審團主席的恒生大學何善衡博士銀行學及金融學系教授鄭子云表示，現時全球談論人工智能（AI）和創新，認為IR行業亦應具創新元素，令工作更有效率，以降低成本或完善成果。他提及，現時社交平台提供很多資訊，當中存在真假，認為IR可考慮利用大數據，辨別資訊的真確性。

上屆的投資者關係大獎取消「最佳投資者關係公司（新上市公司）」，該獎項自首屆舉辦已設有。陳綺華說，當時新上市公司太少，儘管有公司報名，但情況不太理想，估計今年相關報名情況應該會很踴躍。