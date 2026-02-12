恒指半日242點 險守兩萬七關 ATM成跌市元兇 藥明孖寶逆市受捧｜港股開市

恒指今早低開55點後，反覆下滑，曾跌289點至26977點，截至中午報27024點，跌242點或0.89%，險守兩萬七萬，半日成交1,272億元；科指方面，中午報5407點，跌92點或1.68%。

美團及攜程跌逾4%

重磅藍籌股中，「ATM」齊齊成跌市元兇，其中騰訊（700）跌2.65%、阿里（9988）跌2.12%，美團（3690）則跌4.16%，3股已合共拖低恒指約127點。若單計股價變幅，百威亞太（1876）及攜程（9961）分別跌5%及4.3%，為表現最差藍籌之一，網易（9999）及百度（9888）亦跌3.8%及3.5%。

消息面上，北京市場監督管理局組織攜程（9961）、去哪兒、阿里（9988）旗下飛豬及高德地圖、同程（780）、美團（3690）、京東（9618）、航旅縱橫、高鐵管家、滴滴、百度（9888）旗下百度地圖及騰訊（700）旗下騰訊地圖12家涉及火車票網絡銷售業務的主流平台，重點圍繞群眾反映強烈的網絡銷售火車票突出問題召開行政約談會，拖累了一眾相關股份走勢。

野村看好藥明康德及藥明生物

另一方面，藥明系股份則逆市受捧，藥明康德（2359）及藥明生物（2269）半日分別升4%及3.7%，為表現最佳藍籌。野村發報告指，藥明康德2026財年收入料按年增長16%至526億元，高於市場預期，因其化學業務表現強勁，盈利則按年增長3%至196億元，持續經營業務的按年增長率為21%，將其H股目標價由132.8元升至157.07元，評級「買入」。

此外，該行估算藥明生物2025年下半年收入按年增長17.2%至118億元，盈利增長38%，勝市場預期，並認為子公司藥明合聯（2268）是收入增長重要貢獻因素；若剔除藥明合聯貢獻，料2025年下半年收入按年增長12%至99億元，亦較上半年的9%有所加速，目標價升至50.54元，評級「買入」。

美國就業市場好轉，公佈1月非農新增職位由12月4.8萬個急增至13萬個，並遠高於預期的6.5萬個，若撇除政府部門減少逾4萬個職位，私營部門新增職位更多達17.2萬，同時失業率意外回落至4.3%。

特朗普：理應享最低利率

美國總統特朗普其後在社交平台發文稱，「就業數據大好，遠超預期！美國應在借貸成本（債券）上支付少得多的利息！我們再次成為世界頭號強國，理應享有迄今為止最低利率，這將帶來每年至少1萬億美元的利息支出節省——預算不僅能平衡，還能大幅盈餘。美國黃金時代已至」。

美股三大指數周三表現反覆向下，其中道指收市跌66點或0.13%，報50121點；標指跌不足1點，報6941點；納指跌36點或0.16%，報23066點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌0.65%至51點。焦點股中，存儲概念股表現亮麗，Sandisk（SNDK）升逾一成，美光科技（MU）亦升近10%，西部數據（WDC）則升逾4%。

藥明生物升近3% 藍籌中最佳

港股方面，恒指今早低開55點，報27210點。藍籌股中，藥明生物（2269）升2.7%，紫金（2899）升2.5%，為表現較佳股份；百威亞太（1876） 績後則跌逾2%。

科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.4%；騰訊（700）跌2%；美團（3690）跌2.5%；小米（1810）無起跌；百度（9888）更跌2%；惟京東（9618）微升0.09%。

智譜調整套餐價格 整體漲幅逾30%

個股消息中，智譜（2513）發佈GLM Coding Plan價格調整函，稱市場需求持續強勁增長，用戶規模與調用量快速提升，對套餐價格體系進行結構性調整，整體漲幅30%起，已訂閱用戶價格保持不變；同時，取消首購優惠，保留按季按年訂閱優惠。該股開市報2513元，升近9%。

北水動向方面，昨日淨買入港股48.16億元，騰訊（700）、紫金黃金國際（2259）及美團（3690）分別獲淨買入7.36億元、1.91億元及1.63億元；阿里巴巴（9988）、中芯（981）及國壽（2628）則分別遭淨賣出5.21億元、3.91億元及2.46億元。