美國就業市場好轉 道指初段升300點試頂 標指叩7000關 Nvidia及Tesla升2%
更新時間：22:36 2026-02-11 HKT
發佈時間：22:36 2026-02-11 HKT
美股受就業市場數據提振，道指早段升300點，標指亦逼近7000大關。
道指報50494點，升306點；標指報6993點，升52點；納指報23320點，升218點或0.9%。
Nvidia（NVDA）及特斯拉（TSLA）均抽升2%，Meta（META）亦漲1%。
美國1月非農職位增加13萬個，遠高於預期；1月失業率亦意外回落至4.3%。
相關新聞：美國1月非農人數增13萬遠高預期 失業率回落至4.3% 減息預期又降溫
專家：數據刺激好友入市
KKM Financial行政總裁Jeff Kilburg表示，投資者早前非常憂慮非農數據會大幅低於預期，結果是次勝預期的數據，令好友士氣大增，有望推動標指創歷史新高。
eToro投資及期權分析師Bret Kenwell指出，單一非農數據不能掩蓋近期其他數據所呈現的疲態，但當就業市場確實趨於穩定，對經濟和市場前景都屬利好消息。
