Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網易上季經調整純利少賺27%遜預期 《燕雲十六聲》推動遊戲增長 ADR盤前跌5%

股市
更新時間：17:16 2026-02-11 HKT
發佈時間：17:16 2026-02-11 HKT

網易（9999）2025年第四季淨收入275億元（人民幣．下同），按年升3%，略低於券商預測下限；非公認會計準則純利71億元，按年跌26.8%，遜於預期。季息每股0.232美元（ADS 1.16美元），按年減5%。網易美股（NTES）盤前跌5%。

遊戲收入增3.8% 暑期高基數拖累按季表現

期內，遊戲及相關增值服務淨收入達220億元，按年增長約3.8%，惟按季則錄得約5.6%的跌幅。公司解釋，按季下降主要由於上一季度暑期活動較多；按年增長則受惠於《夢幻西遊》電腦版及新推出的《燕雲十六聲》等自研遊戲帶動。

其他業務方面，旗下教育平台「有道」淨收入為16億元，按年增長約23%。網易雲音樂淨收入為20億元，按年增長約5%。包括嚴選、廣告服務等在內的創新及其他業務錄得淨收入20億元，按年減少約13%，但按季大幅增長約43%，主要來自嚴選及廣告等收入的增加。

丁磊：AI系統化應用於遊戲開發

首席執行官丁磊表示，人工智能（AI）已成為公司研發與營運的基礎核心能力，並系統化地應用於遊戲開發與玩法創新中。丁磊指，目前AI在提升生產效率方面已取得顯著成效，並為玩家帶來新的互動體驗。他強調，未來網易各業務線將持續聚焦打造優質產品，通過構建人才生態體系、深化與全球夥伴合作，以及穩步推進AI應用能力建設，以增強遊戲生命力，提供新穎的產品體驗。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前