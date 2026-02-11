網易上季經調整純利少賺27%遜預期 《燕雲十六聲》推動遊戲增長 ADR盤前跌5%

網易（9999）2025年第四季淨收入275億元（人民幣．下同），按年升3%，略低於券商預測下限；非公認會計準則純利71億元，按年跌26.8%，遜於預期。季息每股0.232美元（ADS 1.16美元），按年減5%。網易美股（NTES）盤前跌5%。

遊戲收入增3.8% 暑期高基數拖累按季表現

期內，遊戲及相關增值服務淨收入達220億元，按年增長約3.8%，惟按季則錄得約5.6%的跌幅。公司解釋，按季下降主要由於上一季度暑期活動較多；按年增長則受惠於《夢幻西遊》電腦版及新推出的《燕雲十六聲》等自研遊戲帶動。

其他業務方面，旗下教育平台「有道」淨收入為16億元，按年增長約23%。網易雲音樂淨收入為20億元，按年增長約5%。包括嚴選、廣告服務等在內的創新及其他業務錄得淨收入20億元，按年減少約13%，但按季大幅增長約43%，主要來自嚴選及廣告等收入的增加。

丁磊：AI系統化應用於遊戲開發

首席執行官丁磊表示，人工智能（AI）已成為公司研發與營運的基礎核心能力，並系統化地應用於遊戲開發與玩法創新中。丁磊指，目前AI在提升生產效率方面已取得顯著成效，並為玩家帶來新的互動體驗。他強調，未來網易各業務線將持續聚焦打造優質產品，通過構建人才生態體系、深化與全球夥伴合作，以及穩步推進AI應用能力建設，以增強遊戲生命力，提供新穎的產品體驗。