北水假期前減倉 礙港股上升空間｜古天后

2月11日，部份時間有陽光，日間溫暖。美國零售數據欠佳，10年期債息徘徊近一個月低位，貨幣市場顯示，聯儲局今年減息3次機會增加，美股周二個別發展。道指高開57點後，升幅擴大至最多376點，再破頂見50512，收市連續第3個交易日輕微創紀錄新高，報收50188，收市升52點或0.1%，報50188。標指倒跌23點或0.33%，報6941；納指回吐136點或0.59%，報23102。

美國總統特朗普表示，與伊朗談判如果未能取得成果，佢會考慮向中東地區再派遣一支美軍航空母艦打擊群，加上克利夫蘭聯儲總裁Beth Hammack表示，聯儲局利率路徑上行或下移風險大致平衡，局方可能相當長一段時期內維持利率不變，消息一度拖累道指輕微倒跌；標指與納指則反覆以接近全日低位收市。重磅股中，Alphabet大量發債集資以發展AI業務，股價收市跌1.8%，Tesla則升1.9%，Netflix盤中最多升3.9%，收市升幅收窄至0.9%。美國零售數據欠佳，沃爾瑪股價下跌1.8%；可口可樂今年收入預測差過預期，股價跌1.5%；藥廠安進(Amgen)跌3%，為跌幅最大道指成份股；迪士尼(Walt Disney)升2.6%，為表現最強道指成份股。

經濟數據欠佳下，美國10年期債息一度回落6.1個基點，報4.133厘，對息口較敏感嘅2年期債息降3.52個基點，至3.4499厘。紐約聯儲銀行調查顯示，1月份消費者通脹預期從12月的3.42%，降至3.09%，低過預測3.38%。美滙指數一度反覆跌0.22%至96.61，歐羅挫0.25%，報1.1887美元，日圓揚升1.17%至154.06兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾跌3.9%，至67913美元，似乎70000-75000美元變為反彈阻力。聯儲局理事Christopher Waller出席活動時表示，由美國總統特朗普引發嘅加密貨幣熱潮可能正消退，認為最近市況波動主要因為監管存不確定性，以及大型金融機構加強風險管理。

上方27500仍有一定阻力

至於港股昨日升勢持續，恒生指數高開175點，升幅曾擴大至370點，高見27397，回補上周一下跌裂口後，仍困於裂口之內，升勢回順，全日升幅收窄至155點，報收27183，仍守於10日線27129之上，但全日成交額只有2340億元。至夜期時段，期指再度回升至27300水平，ADR亦靠穩回升幾十點，料今早大市略為高開。不過下周係春節假期，周一只有半個交易日，加上北水下周放假，北水趁假期前減倉，窒礙港股進一步上升，即使港股昨日成功回補上周一下跌裂口，亦難進一步向上突破。而本周一遺下上升裂口26710-26879，不排除短期回補此上升裂口，恒指或於空間上落。短線於26950-27000水平，即5日線及20日線有初步支持，而26800即約30日線為下一支持，周一裂口底部約26700料亦有支持。至於上方27500仍有一定阻力，27600-27700阻力更大。

古天后