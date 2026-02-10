美國去年12月零售意外停滯 減息憧憬升溫 道指再破頂 Google母企挫2%

美國去年12月零售銷售意外按月持平，低於市場預期的增加0.4%，進一步加強減息憧憬。道指早段升逾200點，再創新高。

道指報50403點，升268點；標指報6960點，跌4點；納指報23172點，跌66點或0.3%。

可口可樂業績指引遜預期 跌2%

道指藍籌股可口可樂（KO）一度跌2.3%，該集團上季收入遜預期，今季指引亦不及預期。大型科技股中，Google母企Alphabet（GOOG）發債繼續不被市場看好，股價跌2%。至於特斯拉（TSLA）升1.8%；微軟（MSFT）升0.5%。

專家憂預示經濟顥著放緩

BMO資本市場美國利率策略師Vail Hartman指出，2025年最後數個月消費增長勢頭不如預期強勁，對今年開局亦不利。

Northlight資產管理投資總監Chris Zaccarelli提醒，如果就業市場穩定，經濟仍能繼續增長，但目前消費者支出變得審慎，一旦成永久性習慣，或預示更顯著的經濟放緩。