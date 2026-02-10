資本集團指投資者仍追逐回報 冀尋低波幅風險資產選擇

資本集團香港及大中華區客戶業務部主管陳婉貞表示，今年開局投資市場情緒樂觀，為近5年罕見的情況，該集團經過一連串與客戶和投資者的對話，發現市場關注主題包括美國經濟的不確定性，憂慮美國政策如何影響投資決定，以及美元走勢；其次為市場波動性，舉例在揭盅新一任美國聯儲局主席提名人當日，引發市場動盪。

AI推動經濟增長前景樂觀

資本集團股票投資總監Andy Budden表示，現時科技取代勞動職位的速度較以往加快，但未來經濟增長由人工智能（AI）驅動，對此持樂觀態度；並提及美國在過去60、70年經濟增長強勁，市場地位仍然特殊；但日本政府自2012年促進企業提升企業管治，其後韓國和中國政府亦跟隨，其他市場正開始追上，變得比以往更加特殊。

投資者低息環境續減現金配置

資本集團股票投資總監李樂鳴提及，今年起見到多了投資者或客戶仍想參與股票市場的升幅，但已追求一些較為「穩打穩扎」的投資策略，同時在減息環境下，投資者傾向減少持有現金，普遍尋找低波幅的風險資產投資選擇。

料美國今年減息2次 美元地位難被取代

資本集團固定收益投資總監Manusha Samaraweera預計，美國今年減息2次，每次下調0.25厘。對於美元走勢，該集團會留意美國負債的上升情況，如果投資者憂慮美國政府的財政狀況，會引發資金流出美國市場；另關注美國機構的可信度，例如美國聯儲局的獨立性，惟認集團認為未有其他資產可取代美元的地位。