Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

資本集團指投資者仍追逐回報 冀尋低波幅風險資產選擇

股市
更新時間：16:26 2026-02-10 HKT
發佈時間：16:26 2026-02-10 HKT

資本集團香港及大中華區客戶業務部主管陳婉貞表示，今年開局投資市場情緒樂觀，為近5年罕見的情況，該集團經過一連串與客戶和投資者的對話，發現市場關注主題包括美國經濟的不確定性，憂慮美國政策如何影響投資決定，以及美元走勢；其次為市場波動性，舉例在揭盅新一任美國聯儲局主席提名人當日，引發市場動盪。

AI推動經濟增長前景樂觀

資本集團股票投資總監Andy Budden表示，現時科技取代勞動職位的速度較以往加快，但未來經濟增長由人工智能（AI）驅動，對此持樂觀態度；並提及美國在過去60、70年經濟增長強勁，市場地位仍然特殊；但日本政府自2012年促進企業提升企業管治，其後韓國和中國政府亦跟隨，其他市場正開始追上，變得比以往更加特殊。

投資者低息環境續減現金配置

資本集團股票投資總監李樂鳴提及，今年起見到多了投資者或客戶仍想參與股票市場的升幅，但已追求一些較為「穩打穩扎」的投資策略，同時在減息環境下，投資者傾向減少持有現金，普遍尋找低波幅的風險資產投資選擇。

料美國今年減息2次 美元地位難被取代

資本集團固定收益投資總監Manusha Samaraweera預計，美國今年減息2次，每次下調0.25厘。對於美元走勢，該集團會留意美國負債的上升情況，如果投資者憂慮美國政府的財政狀況，會引發資金流出美國市場；另關注美國機構的可信度，例如美國聯儲局的獨立性，惟認集團認為未有其他資產可取代美元的地位。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前