美股觀望本周經濟數據 道指早段回吐逾200點 Nvidia急升4%

美國本月迎來多項重要經濟數據，美股觀望情緒主導，早段表現反覆，道指自上周創出50000點後回吐逾200點。

道指報49844點，跌271點；標指報6924點，跌8點；納指報23045點，升14點或0.1%。

Nvidia（MVDA）進一步抽升4%，微軟（MSFT）亦漲逾1%。但亞馬遜（AMZN）跌2%，蘋果（AAPL）下跌1.5%。

專家：市場反應或放大經濟數據

本周美國將在星期三公布1月非農就業數據，並於星期五公布1月消費物價指數。摩根士丹利旗下E*Trade董事總經理Chris Larkin表示，如就業數據平平無奇，可能不會對市場產生太大影響，但在波動的市況中，投資者或會過分放大好消息或壞消息。

科技股走勢成後市關鍵板塊

LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist指出，只有科技股重新獲得資金追捧，大市才能廣泛並持續發展，如軟件股無法吸引投資者回流，預期標指難以見7000點。