Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

道指早段跌逾200點 Google母企績後曾瀉8% 瑞銀：AI股拋售潮非個別事件

股市
更新時間：22:51 2026-02-05 HKT
發佈時間：22:51 2026-02-05 HKT

美股持續偏軟，道指早段跌逾200點，部分AI及軟件股進一步受壓。

道指報49290點，跌211點；標指報6843點，跌39點；納指報22750點，跌154點或0.7%。

Google母企Alphabet（GOOG）績後一度大跌8%，其後跌幅收窄至3%。亞馬遜（AMZN）挫3%，微軟（MSFT）亦跌2%。

Nvidia（NVDA）逆市升逾1%，據報今年不推出面向遊戲玩家的新圖像處理（GPU），以應對全球儲存晶片短缺的問題。

美國一月裁員10.8萬人 破金融海嘯以來最高

就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas數據顯示，美國儸主於1月裁員人數達10.84萬名，是2009年金融海嘯以來最嚴重的一月，加深市場對就業情況疲弱的憂慮。

分析：市場AI選股更揀擇

瑞銀全球財富管理投資總監Mark Haefele表示，在經歷過去3年由資本支出擴張推動的強勁AI股價上升後，投資者現在聚焦可帶來強勁收入增長的AI企業，估計隨著AI不斷重塑各行業，近期拋售並非個別事件。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
7小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
7小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
15小時前
02:34
龍蝦灣謀殺案｜62歲案件主謀隱姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被發現行蹤
突發
5小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
11小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
9小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
11小時前