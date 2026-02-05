道指早段跌逾200點 Google母企績後曾瀉8% 瑞銀：AI股拋售潮非個別事件

美股持續偏軟，道指早段跌逾200點，部分AI及軟件股進一步受壓。

道指報49290點，跌211點；標指報6843點，跌39點；納指報22750點，跌154點或0.7%。

Google母企Alphabet（GOOG）績後一度大跌8%，其後跌幅收窄至3%。亞馬遜（AMZN）挫3%，微軟（MSFT）亦跌2%。

Nvidia（NVDA）逆市升逾1%，據報今年不推出面向遊戲玩家的新圖像處理（GPU），以應對全球儲存晶片短缺的問題。

美國一月裁員10.8萬人 破金融海嘯以來最高

就業顧問公司Challenger, Gray & Christmas數據顯示，美國儸主於1月裁員人數達10.84萬名，是2009年金融海嘯以來最嚴重的一月，加深市場對就業情況疲弱的憂慮。

分析：市場AI選股更揀擇

瑞銀全球財富管理投資總監Mark Haefele表示，在經歷過去3年由資本支出擴張推動的強勁AI股價上升後，投資者現在聚焦可帶來強勁收入增長的AI企業，估計隨著AI不斷重塑各行業，近期拋售並非個別事件。