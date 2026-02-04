恒指半日挫110點 「ATMX」成跌市元兇 傳馬斯克秘訪光伏企業 鈞達升逾8%｜港股開市

恒指今早低開37點後，雖然一度倒升65點，高見26899點，但很快便調頭向下，最多曾跌241點至26724點，截至中午報26724點，跌110點或0.41%，成交金額1,514億元；科指報5347點，跌120點或2.2%。

藍籌股中，「ATMX」成跌市元兇，騰訊（700）半日跌3.4%、小米（1810）跌2.6%，連同阿里（9988）跌0.9%及美團（3690）跌2.2%，4隻股份已合共拖低恒指逾130點。單計股價變幅，攜程（9961）更大跌逾6%，為半日表現最差藍籌。

消息面上，近日有傳言指騰訊元寶紅包鏈結有病毒，使用元寶App會默認開啟AI等，騰訊昨日（3日）澄清指不存在有關情況；微信今早（4日）亦發公告稱，對元寶的違規鏈結進行處置，限制其在微信內直接打開，相關處置措施即日生效。元寶則透過官方微博表示，正在緊急優化調整分享機制，將盡快上線，確保用戶搶紅包體驗。

相關文章：騰訊跌逾3%未止瀉 微信「封殺」元寶紅包 官方稱緊急整改

另一方面，據內媒專欄《能見派》引述消息指出，馬斯克團隊近期秘密訪問中國多間光伏企業，考察項目涉及設備、矽片及電池組件等，當中重點考察有異質結及鈣鈦礦技術的光伏企業；同時，有光伏企業證實曾與馬斯克團隊接觸，但考察內容需要保密。

消息刺激光伏相關股逆市炒上，其中鈞達股份（2865）升逾8%；信義玻璃（868）升逾6%；協鑫新能源（451）升3%；信義光能（968）亦升逾2%。

相關文章：SpaceX引爆商業航天投資熱潮 盤點6大港美概念股 一隻今年已累升112%

隨着Google推出Genie 3能夠即時生成遊戲場景，以及Anthropic推出一款面向企業內部法務團隊的工具，引發市場對AI顛覆性衝擊的擔憂，美股多隻軟件股遭拋售。美股三大指數全線向下，其中道指收市跌166點或0.34%，報49240點；標指跌58點或0.84%，報6917點 ；納指則跌336點或1.43%，報23255點。

港股方面，恒指今早低開37點，報26797點。科網股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌1%；騰訊（700）跌1.5%；美團（3690）跌1.8%；京東（9618）升0.2%；百度（9888）及小米（1810）則分別跌1%及0.2%。

金價重上5,000美元之上

金價回升，重上5,000美元關口之上。赤峰黃金（6693）開市升3.9%；山東黃金（1787）升3.5%；靈寶黃金（3330）升3.4%；紫金（2899）升2%；同系紫金黃金國際（2259）升2.9%；中國白銀（815）則升2.9%。

國恩科技公開發售超購2250倍

新股國恩科技（2768）今日正式掛牌，該股公開發售部份錄約2,250倍超購，一手中籤率2%，國際發售超購9倍。該股開市報45元，升25%。

北水動向方面，昨日淨買入港股9.52億元，騰訊（700）、南方恆生科技（3033）及中移動（941）分別獲淨買入19.55億元、6.69億元及4.08億元；而盈富基金（2800）、中芯（981）及阿里（9988）分別遭淨賣出37.63億元、15.77億元及11.98億元。