道指再創新高 早段升逾200點 Palantir績優飆11% 儲局鴿派理事料今年減息逾1厘

美股繼續造好，金價回彈穩定市場氣氛，道指再創歷史新高，道指早段升逾200點。

道指報49653點，升153點；標指報6993點，升17點；納指報23691點，升99點或0.4%。

國防科技股Palantir（PLTR）急升逾11%，該公司上季收入按年增長70%至14.07億美元，經調整每股盈利升79%至0.25美元，均好過市場預期。Google母企Alphabet（GOOG）亦升逾1%。

聯儲局理事米蘭：貨幣政策對經濟仍緊縮

聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）表示，預計今年減息幅度將多於1厘，因目前貨幣政策對經濟仍過於緊縮，並指雖然通膨持續高於2%的中性目標，但物價壓力相對溫和。米蘭屬於鴿派人士，其任期已於1月底完結，但仍留任至下屆理事埋班為止。

專家：美股大方向升勢未斷

法國興業銀行歐洲股票策略主管Roland Kaloyan指出，市場持續關注的業績期大致表現對板，不少公司均能符合預期，故相信短期內市場向好的勢頭不會轉變。

Solus另類資產管理策略師Dan Greenhaus，減息預期及良好經濟前景的利好因素未有改變，預期2月市場波動或會較大，但人工智能主題大方向繼續推動市場向上。