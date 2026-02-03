互聯網服務公司增值稅傳上調 騰訊曾挫6% 機構反駁稱「可信度極低」

科網股今早集體大跌，騰訊（700）及阿里巴巴（9988）分別曾跌6%及5%，快手（1024）一度挫7.7%。市場有傳繼中資電訊股服務增值稅被上調後，互聯網服務公司的增值稅亦將被上調。不過，有內媒引述機構指，金融及互聯網服務稅率上調的傳言在稅種、法律及政策邏輯上均站不住腳，可信度極低。

騰訊、阿里及快手，半日分別跌3%、1.77%及4.35%。

相關文章：恒指半日升54點 科網股集體重挫 航天股爆升 騰訊拖累62點｜港股午市

市場有傳內地政府上調電訊商增值稅後，下一步將對互聯網公司徵收更高的增值稅。內媒引述機構指，金融業、遊戲、廣告等均屬於增值稅「現代服務」下的細分項目，法定稅率為6%，這與稅率為9%的基礎電訊、建築等行業有明確區分，無政策依據將其歸入更高檔位。

調整需嚴謹立法或行政程序

同時，自今年1月1日起施行的《中華人民共和國增值稅法》明確規定了三檔稅率：13%、9%、6%。金融服務、現代服務適用6%稅率。近期財政部、稅務總局2026年第9號公告僅針對基礎電訊服務進行了稅率調整(6%上調至9%)，並未涉及金融及互聯網增值服務。該機構指：「稅率調整需嚴謹的立法或行政程序，絕非市場臆測般隨意。」

該機構又指，當前政策重心在於「穩增長、促創新、支持產業升級」。互聯網平台經濟、遊戲出海等均是重點支持領域，此時對關鍵行業進行「一刀切」式加稅，與整體政策導向相悖。金融業稅負問題確實存在討論，但監管思路更傾向於優化抵扣規則等結構性調整，而非簡單粗暴提高稅率，以免對信貸供給和金融穩定造成意外衝擊。

「傳言屬於典型市場噪音」

機構指：「此傳言屬於典型的市場噪音，可能源於對單一政策文件的過度解讀與誤傳，在情緒脆弱時被放大。」未來更可能出現的稅收規範，是針對部分企業稅收優惠資格(如高新技術企業資質)的核查與清理，而非直接上調法定稅率。此類影響範圍有限且可控。互聯網龍頭公司的股價核心驅動力仍是自身業務增長、AI商業化進程及盈利能力提升，短期情緒擾動不改長期邏輯。

自高位挫20% 科指熊市邊緣

科技股急挫，拖累恒生科技指數半日下跌1.3%，今早曾低見5338點，較10月高位（6715點）下挫20%，技術上落入熊市邊緣。野村國際財富管理北亞首席投資官Julia Wang表示，自12月以來科指表現平淡，今日疲弱開局可能是投資者轉向在其他地方逢低買入的倉位調整，以及市場對稅收變化的一些擔憂，「相對於基本面，該指數似乎有點超賣。隨著我們進入2月中旬的中國科企業績和3月的政策會議，我們實際上可能會看到更大幅度的反彈。」

三大中資電訊商聯通（762）、中電信（728）及中移動（941）周日（1日）齊齊發公告，表示中國財政部及國家稅務總局，規定自今年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整為 9%。

相關文章：三大中資電訊商電信服務增值稅上調至9% 料影響收入及利潤

聯通、中電信今早未止瀉

三公司均表明，調整將對收入及利潤產生影響。聯通、中電信及中移動周一（2日）分別瀉6.3%、5%及2.3%。聯通及中電信今早未止瀉，半日分別跌1.87%及1.76%，中移動股價靠穩，半日升0.7%。