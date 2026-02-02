美股趁金價喘定反彈 道指升逾200點 甲骨文擬巨額融資曾升4% 稀土股集體上揚

外圍貴金融跌勢放緩，美股早段出現反彈，道指升逾200點。

道指報49167點，升275點；標指報6959點，升20點；納指報23524點，升63點或0.3%。

Nvidia跌逾2% 否認投資OpenAI計劃停滯

Nvidia（NVDA）跌逾2%，有傳Nvidia對OpenAI的千億美元投資計劃陷入停滯，但行政總裁黃仁勳有關投資從來不是承諾，該集團會逐項審慎評估。特斯拉（TSLA）亦跌逾2%。至於蘋果（AAPL）及亞馬遜（AMZN）升逾1%。

甲骨文（ORCL）曾升4%，該集團計劃今年透過債務及股權融資籌集450億至500億美元，用於擷建雲基礎設施。

傳美啟動戰略礦產儲備計劃

美國稀土股上揚，USA Rare Earth（USAR）升16%，Critical Metals（CRML）漲13%；United States Antimony（UAMY）升14%。據報美國計劃啟動戰略關鍵礦產儲備計劃，投放約120億美元作啟動資金，旨在減少中國稀土和其他金屬的依賴。

專家料屬健康調整 短線反彈

法國金融公司La Financiere de l'Echiquier交易主管David Kruk指出，黃金、白銀和一些科技股的確存在過熱跡象，這次下跌屬健康回調，並估計未來幾日會出現反彈。