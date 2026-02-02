美股趁金價喘定反彈 道指升逾200點 甲骨文擬巨額融資曾升4% 稀土股集體上揚
更新時間：22:52 2026-02-02 HKT
發佈時間：22:52 2026-02-02 HKT
發佈時間：22:52 2026-02-02 HKT
外圍貴金融跌勢放緩，美股早段出現反彈，道指升逾200點。
道指報49167點，升275點；標指報6959點，升20點；納指報23524點，升63點或0.3%。
Nvidia跌逾2% 否認投資OpenAI計劃停滯
Nvidia（NVDA）跌逾2%，有傳Nvidia對OpenAI的千億美元投資計劃陷入停滯，但行政總裁黃仁勳有關投資從來不是承諾，該集團會逐項審慎評估。特斯拉（TSLA）亦跌逾2%。至於蘋果（AAPL）及亞馬遜（AMZN）升逾1%。
甲骨文（ORCL）曾升4%，該集團計劃今年透過債務及股權融資籌集450億至500億美元，用於擷建雲基礎設施。
傳美啟動戰略礦產儲備計劃
美國稀土股上揚，USA Rare Earth（USAR）升16%，Critical Metals（CRML）漲13%；United States Antimony（UAMY）升14%。據報美國計劃啟動戰略關鍵礦產儲備計劃，投放約120億美元作啟動資金，旨在減少中國稀土和其他金屬的依賴。
專家料屬健康調整 短線反彈
法國金融公司La Financiere de l'Echiquier交易主管David Kruk指出，黃金、白銀和一些科技股的確存在過熱跡象，這次下跌屬健康回調，並估計未來幾日會出現反彈。
最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
2026-02-01 22:30 HKT
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
2026-02-01 15:25 HKT