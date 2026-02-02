恒指低開 內地電訊股及黃金相關股急跌 聯通瀉7% 紫金跌一成｜港股開市

港股2月開局面對多變外圍市況，金銀價格上周暴瀉，美軍在伊朗附近部署，均影響入市氣氛，上周恒指夜期一度跌回兩萬七關邊緣。市場人士分析，港股牛市格局未改，外圍情況未必持續影響氣氛，預期恒指於27000點水平尋支持。

科網股普遍向下 阿里挫近3%

恒指今早低開289點，報27097點。科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌2.7%；騰訊（700）跌1.3%；美團（3690）跌0.7%；京東（9618）跌0.4%；百度（9888）則跌1.8%。

電信服務增值稅上調 中移跌逾2%

內地三大電訊商表示，今年起電信服務增值稅範圍有所調整，對應增值稅的稅率從6%上調至9%，預計將對收入及利潤產生影響；中移動（941）開市跌逾2%%；聯通（762）及中電信（728）分別跌7%及6.3%。

金價進一步回落 靈寶黃金跌14%

金價銀價進一步回落，其中金價曾低見4584美元，暫報4,680美元，跌逾4%；銀價亦曾低見78.5美元，暫報82.5美元，跌逾3%；相關股未止跌，紫金（2899）跌一成；同系紫金黃金國際（2259）跌8%；靈寶黃金（3330）跌14%；山東黃金（1787）跌11%；赤峰黃金（6693）跌9.8%；中國白銀（815）亦跌逾4%。

此外，多間中國電動車企公布1月數據，賽力斯（9927）及零跑汽車（9863）維持高速增長，股價分別升0.2%及跌1.5%；小米（1810）汽車交付量按月減少20%，股價跌0.85%；龍頭比亞迪（1211）銷量亦減少30%，股價則跌1.3%。

聶振邦：港股後市或隨美匯波動

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，恒指日前大成交之下急升，有回吐實屬正常，短線可望於27200點附近的裂口尋找支持，如守穩或可再上試27800點水平。他稱，金銀價格大跌，在港股將主要體現在紫金礦業（2899）等資源股上，但整體未見資金需沽出港股補倉，料對大市影響不大。

外圍影響方面，聶認為，美國聯儲局下任主席迎來較鷹派的沃什（Kevin Warsh），若未有完全緊跟特朗普大幅減息的期望，反而可紓緩市場對聯儲局獨立性的憂慮，近期美元亦見反彈，部分資金從港股流出，相信港股後市或隨美匯變化而波動。

郭思治：急升之後急跌好正常

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，港股抽升後回落，對2月開局並非壞事，後市仍然樂觀，預計27000點關口已有支持。他指出，不論是港股、美股或黃金，「急升之後急跌好正常」，目前大方向是升勢仍未結束，相信以反覆逐步向上為主，港股目前仍偏好金融、內險、資源板塊，科技股則可「平少少就慢慢買」。

本周經濟數據聚焦周五的美國1月份非農業新增職位，市場預計回升至67萬個，失業率維持4.4%。另外，今天將公布1月份財新中國製造業採購經理指數（PMI）。