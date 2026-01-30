恒隆地產去年基本純利增3.5% 末期息維持0.4元 租金受累香港經濟復甦較預期慢

恒隆地產（101）去年全年基本純利33.58億元，按年增長3.5%，其物業銷售虧損收窄，抵銷物業租賃營業溢利下跌。維持派末期息每股0.4元，可選擇以股代息。

內地寫字樓持續疲弱

期內收入99.5億元，按年減少11.5%，主要因為物業銷售收入2.64億元，下降83%所致；而物業租賃收入為93.9億元，減少1.3%，因受內地辦公樓租賃市場持續疲弱及香港經濟復甦較預期慢影響；至於酒店收入3億元，多57%。

恒隆：香港多管齊下措施留租戶

恒隆地產表示，儘管內地消費市況疲弱抑壓銷售租金，但的商場表現平穩，收入穩定，大部分物業租出率維持於95%以上；香港方面，則採取積極和多管齊下措施留住租戶，帶動零售和辦公樓組合租出率穩步增長，於年底分別維持95%和90%，同時受惠於政府推行人才入境計劃，住宅及服務式寓所租出率和收入，分別按年上升3個百分點和6%。

恒隆集團去年多賺3% 末期息0.65元

另外，恒隆地產母企恒隆集團（010）去年收入104.14億元，按年減少11.4%，基本純利24.07億元，升3.4%。末期息維持派每股0.65元，並無以股代息。

內地零售料逐步復甦

恒隆地產表示，內地零售租賃市場可望逐步復甦，黃金地段的前景尤其樂觀，而面對奢侈品消費受壓，正持續調整租戶組合，並推動針對性市場營銷及資產優化計劃，進一步提升零售物業組合租出率和客流量，為市況好轉時有序復甦作好準備。同時恒隆指，在「零售空間營造」概念指引下，推動實體店從單純交易平台轉型為社交及體驗空間。

港零售租金可望靠穩

對於香港市場前景，恒隆地產指出，隨着各項盛事帶動訪港旅客人數上升，且租戶組合持續側重體驗式零售、餐飲及時尚生活選擇，零售租金可望靠穩；至於辦公樓租賃市場挑戰猶在，部分租戶仍需租金寬減和優惠措施，短期內租賃收入增長空間有限，不過出租率有望維持穩定，甚至因應整體營商市況而改善。

至於物業銷售業務，恒隆地產指，鑑於中港市場較易受政策發展和買家情緒影響，該集團於2026年將以嚴謹定價、分階段放售和高質素產品為銷售策略重心，而當經濟復甦，將致力在同業中脫穎而出。

「恒隆V.3」聚焦擴大現有資產 降資本需求

恒隆去年公布了一系列「恒隆V.3」策略項目，指出受惠於「恒隆V.2」以內地核心商圈為主的發展重心，「恒隆V.3」將聚焦於擴大現有資產效益，降低資本需求，同時響應政府政策。該集團預計，杭州恒隆廣場、上海恒隆廣場擴建項目，以及一系列「恒隆V.3」策略項目將成為租賃收入增長主要動力。