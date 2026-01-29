美股業績期個別發展 道指升200點 Meta飆升11% 微軟反插一成

美股投資者在議息後重新聚焦業績期，三大指數個別發展，道指早段升200點，但納指100點。

道指報49292點，升277點；標指報6951點，跌27點；納指報23624點，跌233點或1%。

業績科技股大幅波動，Meta（META）勁升11%，該集團去年收入及盈利超出預期，並預計今年全年資本支出1150億至1350億美元之間，超出預期。至於微軟（MSFT）則暴跌10%，該集團同樣收入及盈利超出預期，但上季資本支出大增66%創新高。蘋果（AAPL）收市後公布業績，一度升1%後回順。

專家：停減息符預期 市場反應正面

富國銀行投資研究所全球股票和實物資產主管Sameer Samana表示，聯儲局的聲明基本上符合預期，而市場往往會對意外事件做出反應，期望企業盈利和經濟數據能夠推動下一輪上漲，但亦不排除2026年中期選舉可能引發市場波動。