恒指低開199點 金沙績後跌半成 黃金相關股續造好 赤峰黃金升逾6%｜港股開市

美國聯儲局一如預期維持利率不變，委員以10比2的投票比例通過此次的利率決定，當中理事米蘭和沃勒持反對意見，二人均支持降息25個基點；值得留意的是，沃勒為下任聯儲局主席的熱門人選之一。另一方面，中東局勢持續升溫，美國總統特朗普在社交媒體上表示，一支龐大艦隊正前往伊朗，並已準備好迅速執行任務，若有必要將展現猛烈攻勢，希望伊朗能迅速回到談判桌，達成一項公平且合理的協議。

美股晶片及存儲等AI相關股炒上

美股三大指數周三變動不大，其中道指升12點或0.02%，報49015點；納指亦升40點或0.17%，報23857點；標指則跌不足1點，報6978點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三升0.32%至7892點。不過，金價走勢繼續強勢，一度破頂高見5,598美元，暫報5490美元水平；銀價亦曾高見119.44美元，暫報117.78美元。

焦點股中，晶片及存儲等AI相關股炒上，其中英特爾（INTC）升逾11%、美光科技（MU）升逾6%；西部數據（WDC）升逾10%；SanDisk Corp（SNDK）升逾9%；Rambus（RMBS）升逾7%；希捷科技（STX）更升逾19%。

金沙中國上季盈利按年跌10%

港股方面，恒指低開199點，報27627點。科網股普遍回吐，阿里巴巴（9988）開市跌1.4%；騰訊（700）跌1%；美團（3690）及小米（1810）亦跌1%；京東（9618）則跌2.3%，百度（9888）跌1.2%。

藍籌股中，金沙中國（1928）公布，根據美國公認會計原則，上季盈利按年跌10%至2.13億美元，收入增16%至20.5億美元，經調整物業除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則按年升約6.5%至近6.1億美元。該股開市報17.9元，跌近5%。

黃金股續造好 紫金雙雄再向上

黃金相關股繼續造好，赤峰黃金（6693）升逾6%；山東黃金（1787）升4.5%、招金（1818）升3%；紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）均升近2%；中國白銀（815）則升3.7%。

個股消息中，東方甄選（1797）公佈截至去年11月底止中期收入增5.7%至23.12億人民幣；淨利潤錄2.39億人民幣，扭虧為盈，去年同期則蝕約9,680萬元人民幣。該股開市報22.5元，升1.8%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股34.27億元，騰訊（700）、泡泡瑪特（9992）、長飛光纖（6869）分別獲淨買入12.09億元、7.34億元及2.98億元；而盈富基金（2800）、阿里（9988）及紫金礦業（2899）分別遭淨賣出23.17億元、9.45億元及8.54億元。