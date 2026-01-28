Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市場靜待議息結果 美股早段齊造好 星巴克第一財季淨營收增6% 股價急升

股市
市場靜待即將出爐的美國2026年的首份利率決議結果和主席鮑威爾會後講話，目前市場普遍預期，聯儲局將在本周政策會議上維持利率不變。美股早段齊造好，道指升逾70點，納指升逾150點。

截至昨晚10時40分，道指升71點，報49075點；納指升156點，報23973點；標指升21點，報7000點。

市場普遍預期1月維持利率不變

芝加哥商品交易所的FedWatch工具預測顯示，市場認爲聯儲局在1月維持利率不變的概率為97.2%,只有2.8%預測聯儲局將會減息0.25厘。有市場分析認為，議息結果對市場的影響有限。

美銀證券表示，市場基本完全定價1月利率將維持在3.5至3.75%不變，預計除了聲明和新聞發佈會後的標準波動外，此次會議對市場可能產生有限的影響。另外，盛寶銀行在本周的報告亦指出，市場目前注意力轉向（聯儲局）會議，儘管預計利率將保持不變，但市場對主席鮑威爾關於通脹、減息以及更廣泛的政策前景的語氣將非常敏感。

星巴克首季淨營收增長6%

另外，重點股方面，亞馬遜進一步推動組織架構精簡。宣佈計劃裁減約1.6萬名企業員工。亞馬遜股價早段升0.7%，報246.3美元。星巴克第一財季合併淨營收增長6%至99億美元，星巴克股價急升5.3%，報100.93美元。

