恒指升341點 企上兩萬七 滙控揚3%破頂 險股發力 國壽勁升6%｜港股收市

港股投資氣氛良好，恒指相隔逾兩個月終企上27000關，收報27126點，升361點。國指收報9244點，升97點，科指報5754點，升28點或0.5%。大市成交2543億元，但北水淨流出6.4億元，連續3日淨流出。

重磅金融股領漲，中國人壽（2628）收升6%報34.1元；友邦保險（1299）漲4.1%報86.45元；中國平安（2318）揚2.4%報69.7元。滙豐控股（005）收升2.7%報134.5元，計及供股除淨後，股價破歷史新高。

科技股同樣造好，阿里巴巴（9988）收升2.9%報169.9元；騰訊（700）升1.3%報607元；小米（1810）升1%報35.56元。

---

恒指今早高開97點後，升勢持續，最多升423點，高見27188點，中午收市升287點或1.07%，報27053點，重上兩萬七關口，半日成交金額1,347.68億元。科指半日升11點或0.2%，報5737點。

藍籌股中，滙控（005）半日升2%、友邦（1299）升3.5%，連同阿里（9988）及（700）分別升2.2%及1.1%，領漲大市，4隻股份已為恒指貢獻168點。

嗶哩嗶哩創52周新高

科網股個別發展，嗶哩嗶哩（9626）的AI應用成為B站目前最核心的廣告投放增量，消息刺激股價最高見270.4元，創52周新高，中午續升5.46%報270.2元；小米（1810）升0.51%。不過，百度（9888）半日跌0.19%%；美團（3690）跌0.51%；京東（9618）亦跌1.38%。

另外，內險股陸續披露去年全年的保費收入或淨利潤相關數據，預料2025年業績預增可期，股價集體上漲，其中國壽（2628）升3.6%；中國人保（1339）升2.47%；中國平安（2318）亦升1.91%。

康耐特光學配股 不跌反升

個股方面，康耐特光學（2276）擬折讓逾11%配股淨籌近14億元，所得款項將用於建設XR相關業務，惟股價不跌反升，今早一度升11.7%，創歷史新高，中午報60.95元，升4.19%。

此外，開源個人AI助理ClawdBot掀起討論熱潮，其幕後開發者Peter Steinberger稱目前使用Minimax 2.1本地跑Clawdbot，更稱其為最「Agentic」的大模型，消息刺激相關股Minimax（100）半日升8.19%，報417.6元。

---

歐美關係持續緊張，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格周一表示，歐洲議會當天未就是否恢復歐美貿易協議批准程序作出決定；同時，歐洲議會談判團隊將於2月4日召開會議，重新評估當前形勢。另一方面，美國總統特朗普亦表示，韓國國會沒有履行與美國達成的協議，宣佈將對韓國汽車、木材、藥品及所有其他商品對等關稅從15%提高到25%。

金價銀價衝高後有回吐

在地緣政治緊張局勢下，金價銀價持續高企，但衝高後有回吐，金價周一最高見5,111美元，暫已回落至5,025美元；銀價高位曾見117.75美元，暫報107.1美元，即回落約9%。美股方面，三大指數周一表現向好，道指收市升313點或0.64%，報49412點；標指升34點或0.5%，報6950點；納指升100點或0.43%，報23601點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一跌0.63%至7828點。

阿里發佈千問旗艦推理模型

港股方面，恒指今早高開97點，報26863點。阿里巴巴（9988）正式發佈千問旗艦推理模型Qwen3-Max-Thinking，性能媲美GPT-5.2及Gemini 3 Pro，成為至今最接近國際頂尖模型的內地AI大模型；該股開市報166.8元，升1%。

其餘科網股個別發展，騰訊（700）升0.08%，重上600元；美團（3690）無起跌；小米（1810）升0.06%；京東（9618）則跌0.2%，百度（9888）亦跌1.7%。

安踏收購PUMA SE近三成股權

個股消息中，安踏（2020）與法國皮諾家族旗下Artemis訂立購股協議，斥資逾15億歐元有條件同意收購PUMA SE的29.06%股權。該股開市報77.5元，升1.5%。

舜宇光學分拆已遞交上市申請

舜宇光學（2382）公布有關建議分拆集團車載相關光學業務及獨立上市，已透過其聯席保薦人向聯交所遞交上市申請表格。該股開市報62.1元，升0.16%。

天數智芯產品性能超越Nvidia

天數智芯（9903）發佈四代架構路線圖對標及超越英偉達（Nvidia）架構，「彤央」邊端產品性能超越英偉達AGX Orin，並公佈逾300家客戶、1,000次部署的規模化落地成果。該股開市報196元，升逾4%。

方舟健客盈喜大升後即配股

此外，方舟健客（6086）盈喜後昨日股價大升33%，最新公布擬以先舊後新方式配售約4,518萬股，集資1.5億元，相當於經配發及發行認購股份擴大後已發行股本約3.3%，每股配售價3.32元，較上日收市價3.77元折讓12%。該股開市報3.37元，跌10.6%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股8.25億元，騰訊（700）、小米（1810）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入10.15億元、8.22億元及6.13億元；而中移動（941）、紫金（2899）及盈富基金（2800）則分別遭淨賣出11.77億元、10.77億元及10.36億元。