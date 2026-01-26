美股開市企穩 金礦股抽高 英特爾受壓
更新時間：22:48 2026-01-26 HKT
發佈時間：22:48 2026-01-26 HKT
發佈時間：22:48 2026-01-26 HKT
政治與財政風險升溫推動避險資產受捧，週一國際金價顯著走高，現貨黃金首破每盎司5100美元，COMEX黃金更一度觸及5107美元歷史新高；白銀期貨亦大漲，銀價站上每盎司110美元關口。
美股開盤集體微升，道指報49189點，升90點；標指報6923點，升7點；納指報23524點，升幅0.1%。板塊方面，金礦股領漲，紐蒙特黃金漲2.5%，巴里克礦業漲3%；美國稀土公司因傳特朗普政府計劃收購其10%股份，開盤漲幅超過20%。
個股方面，英特爾開盤跌超過2%，公司預計今年首季營收介乎117億至127億美元，低於分析師預期中值，且花旗下調其目標價至48美元，維持「中性」評級。CoreWeave則開盤漲超過10%，因英偉達宣布向其追加20億美元投資，以每股87.20美元購入該公司A類普通股，支持其2030年前增超5吉瓦AI算力基礎設施。此次合作中，CoreWeave將率先部署英偉達新產品，包括存儲系統及首款獨立銷售的CPU芯片，這也意味著英偉達正式進軍數據中心處理器市場，直面英特爾、AMD的競爭。
