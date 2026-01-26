Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股迎本周議息及業績期 道指早段升200點 蘋果升逾1%

美股觀望本周聯儲局議息後訊號、業績期，以及地緣政治局勢變化，道指早段暫升200點。

道指開報49299點，升201點；標指報6935點，升20點；納指報23529點，升28點。

蘋果（AAPL）升逾1%，該企推出新款AirTag；Meta（META）亦升1%。但特斯拉（TSLA）下跌逾1%。

業績期關注AI資本支出

美股業績期降臨，法國巴黎銀行財富管理投資策略總監Stephan Kemper表示，投資者關注市場對AI資本支出的解讀，預計任何放緩的跡象，都可能對龐大規模投資的數據中心公司變現能力失去信心。

專家：美國盟友信心漸損

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli表示，時現局勢仍然非常不穩定，雖然無人特別憂慮美國對加拿大徵收100%關稅的威脅會實現，但特朗普政府不斷以關稅施壓，在慢慢侵蝕盟友的信心。

