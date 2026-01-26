Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天風稱港股未進入基本面重估階段 料個股及板塊行情勝大市

去年本港股市暢旺，恒指累升逾17%，新股集資額重奪全球首位寶座。香港中國金融協會副主席兼天風國際證券行政總裁鄒傳接受本報訪問時稱，本港市場尚未進入基本面重估階段，認為結構性問題依然存在，對今年本港市場表現持審慎樂觀態度，並預期市場將更趨分化，即個股和板塊的表現將會優於市場整體表現。

鄒傳表示，去年香港股票和新股市場回暖主要是估值修復和政策預期驅動，實際上尚未進入基本面重估階段，即企業盈利持續轉好階段，現存的市場的結構性問題，如流動性分化、定價權歸屬等依然存在。他還說，對今年香港市場（包括港股和新股）持審慎樂觀態度，預計市場中普漲的行情依然存在，但個股和板塊行情（Alpha）將優於整體普漲行情（Beta）。

「集資額排名不重要 關鍵是香港定位」

被問及內地新股市場重啟，會否影響香港集資排名。鄒傳認為，「集資額排名不重要，關鍵是香港的重新定位」。他指，過去香港的定位是外資投資中國的主要窗口，而現時不少內地資金希望走出去作投資，意味著香港的未來的定位將更新為雙向門戶，即不僅作為外資進行內地的窗口，還是內地資金投資全球的平台，並說：「若香港兩扇門都開通了，將擁有獨一無二的優勢，屆時全球企業將有機會為獲得中國投資而來香港上市」。

談及現時在地緣政治緊張情況下，香港可如何吸引更多資金流入香港市場。他說，這取決於香港能提供甚麼樣的資產，若資產多樣且制度高度流通，確實可能吸引避險資金來港，其中的核心是讓國際投資者、內地投資者感覺在投資一個「無縫的、規則統一的、風險可對沖的大中華市場。他建議可從三方面推進一是標的擴容，將REITs、期權和國際公司存託憑證納入南向通，將北交所和科創板股票納入北向通；二是延長交易時間，將南向通的交易時段與部分歐美市場重疊；研究實現T+0交割的可能性，及解決節假日安排帶來的流動性中斷問題；三是開發基於互聯互通標的的股指期貨等風險對沖產品，吸引長期型資金。

鄒傳認為，香港的未來不在於重複過去的成功，而在於定下一階段的遊戲規則，本港不僅是市場的參與者，更要成為新範式的構建者、新標準的貢獻者、新橋樑的建造者。

