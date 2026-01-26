Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金價癲升 再入場要換心態｜唐牛

發佈時間：08:47 2026-01-26 HKT

今早一覺醒來，開手機第一件見到的提示，就是現貨金每盎斯突破5,000美元，認真誇張，還記得早前還在4,000至4,500美元磨上磨落，轉眼已轉埋字頭。今年開局很順，黃金作為其中一個資產配置，功不可沒。

雖然本欄身體力行示範買金的重要性，但依然收到不少查詢，謂現階段冇貨可以點做。前設一定要入場的話，必須抱住炒賣的心態，快進快出，唔通半萬的黃金先用來長線投資？

既然一心短炒，槓桿變成朋友，保守可用兩倍槓桿黃金如FL二價值黃金（7299），進取可用SPDR金（2840）call輪，甚或金礦股的call輪。但記得既然係快閃，嚴守止蝕是必要的，否則隨時短炒變長揸。

唐牛

本欄逢周一、三刊出


 

↓即睇減息部署↓

