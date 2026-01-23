資金持續流出美元資產 道指早段跌逾200點

美聯儲下週公布利率決議，市場普遍預期聯邦基金利率目標區間維持3.5%-3.75%不變，主席鮑威爾隨後記者會釋放的政策信號，成為市場關注焦點。議息前夕美股開市全線走弱，道指報49154點，下跌229點；標指報6906點，微跌7點；納指報23411點，回落24點。

美元資產則持續承壓，美元指數在98關口附近創逾兩周低位，本週或跌1%，歐元、英鎊持穩高位，資金階段性流出美元資產。北歐大型養老基金對美資產風險警惕升溫，認為美國外交政策不明、債務高企拖累美元、美債及美股，風險溢價走高。

特朗普威脅對歐洲加征關稅加劇避險情緒，EPFR Global數據顯示，截至1月21日一周美股基金淨流出近170億美元。資金同時湧向歐日市場，歐股基金迎6月來最強六周流入，日股基金錄10月來最大單周增量。

美國財報季亦現警號，航空、消費、工業等領域企業高管均稱，地緣緊張與政策不確定令消費者謹慎，達美航空、美聯航、寶潔等企業相繼釋放業績與需求憂慮。