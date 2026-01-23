資金持續流出美元資產 道指早段跌逾200點
更新時間：22:41 2026-01-23 HKT
發佈時間：22:41 2026-01-23 HKT
發佈時間：22:41 2026-01-23 HKT
美聯儲下週公布利率決議，市場普遍預期聯邦基金利率目標區間維持3.5%-3.75%不變，主席鮑威爾隨後記者會釋放的政策信號，成為市場關注焦點。議息前夕美股開市全線走弱，道指報49154點，下跌229點；標指報6906點，微跌7點；納指報23411點，回落24點。
美元資產則持續承壓，美元指數在98關口附近創逾兩周低位，本週或跌1%，歐元、英鎊持穩高位，資金階段性流出美元資產。北歐大型養老基金對美資產風險警惕升溫，認為美國外交政策不明、債務高企拖累美元、美債及美股，風險溢價走高。
特朗普威脅對歐洲加征關稅加劇避險情緒，EPFR Global數據顯示，截至1月21日一周美股基金淨流出近170億美元。資金同時湧向歐日市場，歐股基金迎6月來最強六周流入，日股基金錄10月來最大單周增量。
美國財報季亦現警號，航空、消費、工業等領域企業高管均稱，地緣緊張與政策不確定令消費者謹慎，達美航空、美聯航、寶潔等企業相繼釋放業績與需求憂慮。
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT