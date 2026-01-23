恒指半日升85點 泡泡瑪特揚6.5% 阿里、小米升2% ｜港股開市

承接外圍造好，恒指今早高開231點，開市不久最多曾升265點，惟其後升勢回順，中午收市升88點或0.33%，報26718點，成交額1,279.38億元。科指半日升7點或0.13%，報5769點。

科網股個別走，阿里巴巴（9988）升2.6%；小米（1810）升2.49%；京東（9618）升1.4%；美團（3690）升0.61%；網易（9999）跌1.72%；騰訊（700）跌0.08%；

泡泡瑪特（9992）升6.5%，成半日表現最佳藍籌。

金價迫近5000美元大關，紫金 （2899） 升1.1%，紫金黃金國際 （02259） 升半成「破頂」，曾高見200元；招金 （1818） 、山東黃金（1787）均升逾1%。

0930：美歐緊張關係降溫，加上美國經濟數據穩健，美股周四繼續反彈，道指收市升306點或0.63%，報49384點；標指升37點或0.55%，報6913點；納指升211點或0.91%，報23436點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.58%，報7899.1點。

重磅科技股普遍上揚，英偉達漲0.83%，蘋果漲0.28%，微軟漲1.58%，Alphabet漲0.66%，亞馬遜漲1.31%，Meta漲5.66%。Tesla漲4.15%，馬斯克出席達沃斯論壇，透露明年公開發售Optimus機械人。

經濟數據方面，美國勞工部公布截至1月17日一周的首次申領失業救濟人數增加1000人，達20萬人，少過預期的20.9萬人；持續申領救濟人數下降2.6萬人，報184.9萬人，低過預期的189萬人。另外美國2025年第三季國內生產總值(GDP)修訂為增長4.4%，屬兩年最快增速，並略高於初值的4.3%。去年11月核心個人消費開支平減指數(Core PCE)按年升2.8%，符預期。

港股方面，恒指今早高開231點，報26861點。阿里巴巴（9988）旗下晶片公司傳獨立上市，股價高開3.88%，報171.2元。京東（9618）升2.63%；美團（3690）升0.3%，騰訊（700）無升跌。小米（1810）宣佈25億元自動股份購回計劃，股價升0.73%。

泡泡瑪特（9992）升4.27%，據報旗下「星星人」情人節限定款盲盒，隱藏款溢價近7倍。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股52.39億港元。阿里巴巴(9988)、中國海洋石油 (883)、快手(1024)分別獲淨買入14.13億港元、5.92億港元、4.79億港元；中國移動 (941)、騰訊控股 (700)、地平線機器人(9660)分別遭淨賣出8.74億港元、6.69億港元、1.21億港元。



