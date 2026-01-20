Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道期瀉逾800點 丹麥退休基金清倉美債

股市
更新時間：22:11 2026-01-20 HKT
發佈時間：19:14 2026-01-20 HKT

格陵蘭主權爭端引發美歐關稅戰，環球市場恐慌情緒驟起。美股假後急瀉，道指期貨一度挫逾800點。資金全面逃離美國市場，美元顯著貶值，國債亦遭到拋售，導致10年期債息急升至4.3厘水平，至於金銀價格則再度破頂。

道指期貨在夜盤時段，一度大瀉858點，低見48689點。標期亦跌130點報6846點。納期則挫594點或2.3%，報25095點。

AkademikerPension月底前清倉美債

丹麥退休基金AkademikerPension預告，將在本月底前，清倉美國國債投資，其投資總監指出，美國信貸狀況不良，美國政府財政長遠不能持續。該基金目前資產管理規模約1,580億丹麥克朗（約1,932億港元），並持有約1億美元美國國債。

相關新聞：美財長駁斥歐洲拋美債傳聞 籲對格陵蘭風波冷靜 稱各國不會讓局勢升級

美債遭拋售 長債息抽升

美債遭拋售，美國10年期債息抽升至4.295厘，大升7.6點子；30年期債息更4.938厘，抽升10.3點子。美元指數亦報98.4水平，跌逾0.6%。

金價升穿4700破頂

金價繼續發揮避險及去美元化作用，現貨金高見每盎司4737美元，升1.4%。現貨銀亦突破每盎司95.5美元，升1.2%。金銀價格雙雙破頂。

傳特朗普研改租99年 緩和歐洲不滿

烏克蘭《基輔郵報》引述消息報道，美國總統特朗普計劃在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上，與歐洲盟友提出處理格陵蘭的方案，其中一個方法是訂立99年的租約，以緩和歐洲國家的不滿。報道指，另一方案是仿效美國處理波多黎各屬地的做法，即格陵蘭居民可成為美國公民，並享有完整的雙邊入境及貿易特權，不如入境美國更可豁免繳美美國所得稅。

黃德几：特朗普「靠嚇」 市場有經驗

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，美國對歐徵關稅，以及歐洲國家反制，或會令歐美股市回吐，但經過去年4月的關稅戰經歷，投資者已知道特朗普政策朝令夕改，負面情緒不如去年4月時強烈。黃德几指出，除非美國真的向歐洲採取軍事行動，才會導致市場大震盪，但出現這種情況的機會不大，相信特朗普在格陵蘭事件的取態，暫時都以「靠嚇」為主。

相關新聞：美加徵關稅被揭由美國人埋單 僅4%外國出口商分擔 高院最快今裁決合法性

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
13小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
10小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
5小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
9小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
6小時前