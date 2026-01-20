Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日微跌 泡泡瑪特大升逾8% 內房股及內航股有炒作｜港股午市

股市
恒指今早低開19點後，跌幅一度擴大至181點，見26363點，隨後逐步回升，截至中午報26552點，跌11點或0.04%，半日成交1,298億元。科指中午報5712點，跌37點或0.66%。

科網股普遍走軟 騰訊跌逾1%

科網股普遍走軟，小米（1810）及騰訊（700）跌1.48%；百度（9888）跌1.49%；美團（3690）跌0.66%；阿里巴巴（9988）跌0.25%。

藍籌股中，泡泡瑪特（9992）宣佈斥資2.51億回購140萬股公司股份，消息刺激股價最高見199.6元，中午報196.1元，升8.46%，成半日表現最好藍籌。

美銀：中央釋出強力正面訊號

內房股亦見受捧，中海外（688）及華潤置地（1109）分別升4%及3.9%。消息面上，內地1月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，符合市場預期。此外，美銀證券指中央的協調政策釋出強力正面訊號，目前宏觀指標亦已轉弱至歷來觸發政策出台的水平，但考慮到盈利復甦路徑存在不確定性，偏好資產質素較佳及能帶動資產淨值持續增長的發展商，例如中海外、華潤置地及建發國際集團（1908）。

另一方面，受到大學陸續放假及春運即將開始預售等影響，內地三大航空股集體上漲，東方航空（670）、南方航空（1055）及中國國航（753）分別漲4.56%、3.72%及2.51%。

滬上阿姨盈喜 股價升逾一成

個股方面，滬上阿姨（2589）預計2025年全年實現凈利潤為4.95億至5.25億元，較前年同期增長50%至60%。消息帶動股價升10.77%，中午報98.75元。

---

美國總統特朗普早前宣布2月1日起向歐洲八國加徵關稅，以懲罰它們反對美方獲取格陵蘭，而歐盟亦正考慮對總值930億歐元的美國貨加徵關稅，作為反擊。消息刺激避險需求飆升，黃金和白銀價格周一雙雙觸及歷史新高，其中現貨金價曾高見4,690美元，今早有所回落，暫報4,661美元；現貨白銀價今早亦曾高見94.75美元，最新則報93.47美元。

美股周一休市 期指跌勢明顯

美股方面，周一因馬丁路德金紀念日假期休市，但美股期指跌勢明顯，三大指數期貨跌幅介乎0.8%至約1%。此外，歐洲主要指數亦集體下跌，其其中歐洲斯托克50指數跌1.77%、英國富時100指數跌0.44%、法國CAC40指數跌1.78%，德國DAX30指數亦跌1.22%。

港股方面，恒指今早低開19點，報26544點。科網股受壓，阿里巴巴（9988）跌0.4%；騰訊（700）跌1.5%；美團（3690）跌0.2%；小米（1810）及京東（9618）亦分別跌1.3%及0.1%；百度（9888）更跌逾2%。

泡泡瑪特近兩年來首次回購

泡泡瑪特（9992）昨日（19日）斥資2.51億元回購140萬股股份，每股回購價177.7至181.2元，為公司近兩年來首次回購；該股開市報190.2元，升逾5%。

滙控料市值將見3000億英鎊

滙控（005）企業及機構理財行政總裁Michael Roberts出席達沃斯世界經濟論壇接受彭博訪問時表示，滙控正朝向逾3,000億英鎊（約3.14萬億港元）市值進發；該股開市報129.1元，升1.7%。

相關文章：滙控料股價再升逾50% 「3,000億英鎊市值指日可待」 警告格陵蘭動盪帶來挑戰

中國中免購DFS港澳業務

中國中免（1880）將收購DFS在香港及澳門的旅遊零售業務，以及其在大中華區的無形資產。同時，LVMH集團及Miller家族將參與中國中免的增資，認購其在香港新發行的H股股份。中國中免開市報89.85元，升2.8%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.92億元，中芯國際（981）、華虹半導體（1347）、騰訊（700）分別獲淨買入4.62億元、3.93億元及2.73億元；而中移動（941）、優必選（9880）、美團（3690）則分別遭淨賣出6億元、5.17億元及2.87億元。 

