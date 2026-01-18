Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行籲買入Nvidia 潛在升幅達47% 兩大產品成增長動力

更新時間：09:24 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:24 2026-01-18 HKT

據CNBC報道，華爾街大行Jefferies在最新研究報告中重申建議買入英偉達（Nvidia）股票，並將該公司目標價由250美元上調至275美元。雖然英偉達股價過去12個月已上漲近40%，但Jefferies分析師Blayne Curtis最新調整後的目標價，意味該股自目前水平仍有約47%的上漲空間。

Curtis看好英偉達的Blackwell晶片與Rubin平台，認為這兩項產品將成為公司未來的重要成長動能。他寫道，「產業調查顯示，隨着Blackwell產能量產進度加快，業績持續優於預期，股價仍有進一步上行空間。而隨着Rubin平台的推進，系統銷售將增加，進一步擴大英偉達的競爭護城河。」

在基本情境下，Curtis預期英偉達將持續穩坐數據中心加速運算解決方案的主導供應商地位，同時其遊戲業務的整體潛在市場（TAM）也將以雙位數的年複合成長率（CAGR）擴張。英偉達股價上周五收市跌0.47%，至每股186.1美元。

中國據報阻止H200晶片入境

另一方面，據外電報道，中國海關官員阻止英偉達H200晶片入境後，H200的零部件供應商已暫停生產。

英國《金融時報》引述兩名知情人士表示，中國當局沒有說明發布相關指令的原因，也沒有表明這是一項正式禁令還是臨時措施。報道指，英偉達原預計中國客戶的定單將超過100萬枚，供應商已全天加班生產，為最快3月發貨做準備。

路透早前引述消息指，中國海關當局本周告訴海關人員，英偉達的H200晶片不允許進入中國；中國政府官員還召集國內科技公司會，明確指示他們除非必要，否則得購買這種晶片。

