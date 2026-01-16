Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股追逐AI股 道指早段升逾100點 Nvidia升1%

股市
美股市場靠穩，AI主題繼續有炒作，道指早段升100點。

道指報49616點，升174點；標指報6967點，升23點；納指報23662點，升132點或0.6%。

AI產業鏈造好，Nvidia（NVDA）升1%；英特爾（INTC）升逾3%；美光科技（MU）大升7%。Tesla（TSLA）亦升1%。

銀行股靠穩，績優股高盛（GS）進一步升逾0.5%；摩根士丹利（MS）亦升0.5%。

紐約銀行：股市回報預期仍樂觀

紐約銀行高級宏觀策略師Geoff Yu指出，投資有空間作出分散投資，避免過度集中，又稱隨著美國經濟持續增長，市場回報預期仍然樂觀，所有投資者都能從中受惠。

專家：今年前景審慎

Raymond James投資總監Larry Adam表示，對今年股市前景審慎，目前股票估值過高，散戶持倉量亦創歷史新高，市場較易受到期望落空影響，而且美國今年舉行中期選舉，均可能導致市場波動加劇。

