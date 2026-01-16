阿爺收緊股市槓桿後即向市場放水｜古天后

1月16日，大致天晴，日間天氣乾燥。隔晩美股三大指數做好，台積電公布業績後升逾4%，公司表示今年資本開支預測高於預期，顯示人工智能(AI)晶片需求強勁，帶動科技股反彈，美股周四止跌回穩。道指高開51點後，升幅擴大至最多431點，收市道指升292點或0.6%，報49442；標指升17點或0.26%，報6944；納指升58點或0.25%，報23530。

半導體股顯著上揚，台積電ADR股價收市反彈4.4%，半導體設備供應商應用材料(Applied Materials)及科林研發(Lam Research)股價分別升5.7%及4.2%，輝達(Nvidia)股價回升2.1%，不過IBM回吐3.6%，為跌幅最大道指成份股。高盛第四季定息收入、貨幣和商品(FICC)交易業務收入勝預期，股價升4.6%，係表現最強道指成份股；摩根士丹利上季財富管理部門收入優於預期，股價反彈5.8%。摩根大通、美國銀行及花旗日前公布業績後股價急跌，華爾街專家、Yardeni Research創辦人Ed Yardeni認為，反映投資者趁好消息出貨，銀行股去年大幅攀升後將呈整固走勢。

美國10年期債息曾升3.4個基點，至4.172厘，對息口較敏感嘅2年期債息揚5.2個基點，至3.566厘。美滙指數一度升0.36%至99.49，日圓跌0.27%至158.88兌每美元。日本央行下周將公布議息結果，料維持基準利率於0.75厘，彭博報道，日本央行官員正更加關注日圓滙價對通脹嘅潛在影響。 美國總統特朗普暗示暫緩對伊朗攻擊行動，國際油價急回，紐約期油急跌4.56%，每桶收報59.19美元，布蘭特期油跌4.15%，收報63.76美元。避險情緒略為降溫，現貨銀價最多跌7.4%，低見86.2935美元，現貨金價亦回落0.98%，至4581.2美元，不過今早亞洲時段，金價已重返4600美元水平。

阿爺容許股市慢牛

港股昨日表現反覆，恒生指數一度升207點，高見27206，略為升破去年11月高位後，因A股走軟掉頭向下倒跌191點，見26808低位，收市報26923，跌76點，成交額2904億元。內地提高融資保證日比例為A股降溫，但A股調整幅度溫和，而港股調整壓力亦唔算大。而人民昨日宣布下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次同步調整。阿爺一邊收緊炒股孖展，投資者要減槓桿，但轉個頭又向市場放水，更表示今年仍有減息空間，反映阿爺容許股市慢牛，確保市場唔會過度借貸炒股，同時放水支持內房去庫存，相信中港股市後市仍可繼續向好。預期指數嚟到呢啲位，或開始高位作盤整，資金將於不同板塊之間輪動，而新股氣氛繼續熾熱，暫時見唔到大市有大幅下調風險。隔間夜期喺美股向好下，再度重返日市高位，夜期更重返27150高位，今早黑期亦重返27100水平，料今早大市高開，能夠高開高走再挑戰去年高位，仍要視乎A股走勢。預期恒指於27200-27400仍有阻力，至於下方短線支持為26600-26800，恒指大約喺27000水平上下幾百點上落。

古天后