阿爺出手為A股降溫 港股難企穩二萬七｜古天后

更新時間：10:19 2026-01-15 HKT
發佈時間：10:19 2026-01-15 HKT

1月15日，大致天晴，早上清涼。市場關注華府如何應對伊朗血腥鎮壓示威活動，美股周三繼續受壓，道指低開103點後，跌幅擴大至最多340點，道指收市報49149點，跌42點或0.09%，標指跌36點或0.53%，報6926；納指跌238點或1%，報23471。重磅股方面，亞馬遜及微軟股價齊跌逾2.4%，Nvidia跟思科則齊跌1.4%，4隻股份喺道指成份股單日表現最差。 資金繼續湧入貴金屬避險，現貨金價再刷新紀錄，一度高見4,643.18美元，現貨銀價更首度突破90美元，急升至93.49美元，抽升7.55%。與此同時，紐約期油續升1.42%，收報每桶62.02美元，布蘭特期油升1.6%，收報66.52美元，過去4個交易日累升近一成。

最大風險來自地緣經濟及軍事衝突

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）下周召開，昨發表環球風險調查報告顯示，受訪嘅1,300名領袖和專家認為，今年最大風險來自地緣經濟衝突，以及國家軍事衝突。有關調查於美軍本月初活捉委內瑞拉總統馬杜羅及美國總統特朗普威脅吞併格陵蘭之前進行。

美國多項經濟數據出爐，其中11月份生產物價指數（PPI）按年增長3%，高過預期升2.7%，期內核心PPI亦上揚3%，多過預期增加2.7%。此外，美國財政部公布，華府2025年財政赤字為1.67萬億美元，為3年最少，部分受惠於關稅收入由前一年嘅1,850億美元，增加至2,640億美元。美國10年期債息一度跌4.2個基點，至4.129厘，對息口較敏感嘅2年期債息降2.28個基點，至3.5097厘。美滙指數反覆曾跌0.2%，至98.93；日本財務大臣片山皋月就日圓疲弱作出口頭干預，日圓從18個月低位反彈倒升0.67%，至158.1兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾升3.92%，至97,724美元兩個月高位。

恒指料26500至27100整固

港股昨日高開123點，恒生指數最多升249點見27097半日高位，不過午後受中國證監會批准滬深北交易所調整融資按金消息影響，恒指急轉直下，一度倒跌68點，見26780低位，尾市回穩，全日升幅收窄至151點，報收26999，第四個交易日回升，主板成交額3,403億元。目前港股氣氛仍算良好，不過已連升多日嘅內地股市，喺阿爺出手為市場降溫下，料升勢或受阻，即市使強勢下未必會出現大幅度調整，但如在高位整固，港股亦難免受影響，同樣而要抖抖氣，短期或於窄幅上落，未必能企穩二萬七關。

港股要更上一層樓，需要更多催化劑，如A股回復升勢及待業績期展開後，由理想企業業績去支撐大市上升。暫時港股先作區間上落，有機會先行回補26608至26728之上升裂口，周二高位27143暫或未能突破，先於26500至27100之間進行整固。

