美國去年11月上游通脹反彈 道指早段跌近200點 銀行股績後腳軟 花旗先升後跌1%
更新時間：22:47 2026-01-14 HKT
發佈時間：22:47 2026-01-14 HKT
美國去年11月上游通脹反彈，影響市場信心，美股早段偏軟。
道指曾報49001點，跌190點；標指報6916點，跌47點；納指報23455點，跌254點或1.1%。
銀行股業績各異，花旗銀行（C）上季業績好過預期，股價曾升2%，但其後倒跌逾1%；富國銀行（WFC）收入遜預期，大跌逾4%。
科技股回落 Nvidia及Tesla挫2%
科技股回落，Nvidia（NVDA）及特斯拉（TSLA）跌約2%，Google母企Alphabet（GOOG）、微軟（MSFT）、Meta（META）、亞馬遜（AMZN）均跌逾1%。
11月PPI升3%高預期
美國去年11月「上游通脹」的最終需求生產物價指數（PPI）按年上升3%，高過市場預期的2.7%；按月則升0.2%，符合預期。至於扣除食品和能源的最終需求PPI則按年升3%，亦高過市場預期的2.7%；按月則持平，低於預期的增長0.2%。
零售銷售按月升0.6%高預期
另外，去年11月零售銷售按月升0.6%，高過市場預期的0.5%升幅；核心零售銷售按月升0.5%，亦好過預期的0.4%。
專家料數據不影響議息決定 上半年維持不變
Bellwether Wealth總裁Clark Bellin相信，PPI及消費數據不會對議息決定帶來任何影響，當時局方在未公布過往數據時，就已在去年12月減息。他預計，聯儲局在未來6個月維持息口不變，並在下半年減息1至2次。
分析指市場漸憂特朗普政策
Freedom Capital Markets科技研究主管Paul Meeks表示，市場表現陸續反映美國總統特朗普政策的潛在影響，包括針對聯儲局主席鮑威爾、將信用卡利率設10%上限等，「這些後遺症純粹是不必要的焦慮」。
