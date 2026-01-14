攜程遭市監局立案調查壟斷行為 股價急挫7%
中國市場監管總局公布，根據《反壟斷法》對攜程集團（9961）涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，作立案調查。攜程港股急插，收報569.5元，跌6.5%，美股外圍股價繼續受壓。
去年被行政約談 涉平台交易不合理限制
攜程去年9月曾受鄭州市市場監管進行行政約談，經當局調查核實違反規定，存在利用服務協議、交易規則和技術手段，對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制等問題。當局當時已下達《責令改正通知書》，指該次約談旨在督促企業全面整改、規範運營，切實維護公平競爭市場秩序，保障平台內經營者合法權益。
