恒指重上兩萬七關 阿里騰訊領漲 阿里健康升16% 智譜漲近17%｜港股開市

恒指今早高開123點後，雖然升幅一度收窄至4點，但10點過後越戰越勇，截至中午以近全日高位收市，升245點或0.92%，報27094點，成交金額1,626億元。科指方面，半日升90點或1.54%，報5960點。

重磅藍籌股中，阿里（9988）半日大升5.25%，連同騰訊（700）升1.7%及快手（1024）升5.5%，為今日升市3大功臣；相反，美團（3690）及平保（2318）逆市跌3%及1.3%。

阿里雲海外業務獲中金看好

值得留意的是，阿里雲智能集團資深副總裁、公有雲業務事業部總裁劉偉光早前表示，公司在提升模型能力及全端AI能力之外，將重點佈局AI原生市場、中國企業級市場及劍指全球化，強調「目標是拿下2026年AI雲市場增量的80%」。中金認為，阿里雲海外業務前景向好，可望成為未來核心增長動力之一，利潤率可望突破15%；同時，未來3年收入年複合增長率（CAGR）亦可望超過30%。

阿里健康獨家首發貝美淨

單計股價變幅，阿里健康（241）半日更升15.9%，為表現最佳藍籌。此外，海底撈（6862）及農夫山泉（9633）亦分別升7.4%及6.1%。

消息面上，阿里健康昨日（13日）獨家首發由北京梅爾森醫藥技術開發有限公司自主研發的改良型新藥——馬來酸噻嗎洛爾凝膠（商品名：貝美淨），為全球首個且目前唯一獲內地批准用於治療「增殖期表淺性嬰兒血管瘤」的外用凝膠製劑。

智譜夥華為開源新一代影像生成模型

其他異動股中，智譜（2513）宣布聯合華為開源新一代影像生成模型GLM-Image，該模型基於昇騰Atlas 800T A2設備和昇思MindSpore AI框架完成從資料到訓練的全流程，是首個在國產晶片上完成全程訓練的SOTA多模態模型。智譜股價半日急升近17%，報212.4元。

—————

美國去年12月核心CPI低過預期，為物價壓力降溫提供了更明確信號，但市場認為仍不足以推動聯儲局於本月減息。另一方面，美國總統特朗普再度批評聯儲局主席鮑威爾，又稱將於未來數周內公布聯儲局主席繼任人選。

美股三大指數回落，道指收市跌398點或0.8%，報49191點；標指跌13點或0.19%，報6963點；納指跌24點或0.1%，報23709點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌1.86%至7874點。

比特幣一度突破9.6萬美元

市場焦點中，美國參議院農業委員會公佈加密貨幣市場結構立法時間表，將於1月21日營業結束前發布立法文本，1月27日則進行委員會標記審議。消息刺激比特幣等加密貨幣價格向上，一度突破9.6萬美元，高見96,570美元，其後回落，暫報9.5萬美元水平；相關概念股中，Strategy（MSTR）升6.6%；Iren（IREN）升5.3%；Coinbase（COIN）亦升4%。

港股方面，恒指今早高開123點，報26971點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）開市升2.4%；騰訊（700）升1%；美團（3690）及小米（1810）無起跌；京東（9618）跌0.9%；百度（9888）升1.6%。

張勇獲委任為海底撈首席執行官

藍籌股中，海底撈（6862）宣佈董事會主席兼執行董事張勇已獲委任為首席執行官，股價開市升5.8%，為開市表現最佳藍籌。

快手擬發美元及人民幣優先票據

其他個股消息中，快手（1024）宣布可靈AI去年12月收入突破2,000萬美元，對應年化收入運行率（ARR）達2.4億美元。此外，快手擬發行美元及人民幣優先票據，所得款項淨額主要用於一般企業用途；該股開市報80元，升2%。

藥捷安康擬折讓18%配股

另一方面，藥捷安康（2617）擬配售210萬股，集資1.95億元，相當於經擴大已發行H股的0.69%及經擴大已發行股份數目的0.53%，每股配售價92.85元，較上日收市價113.2元折讓約18%；該股開市報113.2元，無升跌。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.96億元，阿里（9988）、騰訊（700）及小米（1810）分別獲淨買入10.71億元、7.56億元及6.07億元；中芯國際（981）、中移動（941）、藥明生物（2269）分別遭淨賣出8.35億元、8.04億元及3.47億元。

