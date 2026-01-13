美國去年12月核心CPI升2.6% 低預期 道指期貨曾創新高

美國勞工統計局公布，去年12月消費物價指數（CPI）按年上升2.7%，與前一個月持平，亦符合預期；按月亦符預期的上升0.3%。

上月扣除食品和能源價格的核心CPI則按年上升2.6%，與前一個月持平，低過預期的2.7%；按月上升0.2%，亦低於預期的0.3%。

美元指數一度轉跌

核心通脹放緩，數據公布後提振減息憧憬，美元指數曾轉跌，低見98.84；美國10年期債息一度低見4.158厘，跌2.3點子。

美股亦受帶動，道指期貨一度升92點，見49901點新高；標指期貨亦一度創新高。

金銀價格再抽升

外圍商品造好，現貨金報每盎司4621美元，升0.5%；現貨銀報每盎司87.83美元，再創新高，大漲3.1%。