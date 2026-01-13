Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國去年12月核心CPI升2.6% 低預期 道指期貨曾創新高

股市
更新時間：21:45 2026-01-13 HKT
發佈時間：21:45 2026-01-13 HKT

美國勞工統計局公布，去年12月消費物價指數（CPI）按年上升2.7%，與前一個月持平，亦符合預期；按月亦符預期的上升0.3%。

上月扣除食品和能源價格的核心CPI則按年上升2.6%，與前一個月持平，低過預期的2.7%；按月上升0.2%，亦低於預期的0.3%。

美元指數一度轉跌

核心通脹放緩，數據公布後提振減息憧憬，美元指數曾轉跌，低見98.84；美國10年期債息一度低見4.158厘，跌2.3點子。

美股亦受帶動，道指期貨一度升92點，見49901點新高；標指期貨亦一度創新高。

金銀價格再抽升

外圍商品造好，現貨金報每盎司4621美元，升0.5%；現貨銀報每盎司87.83美元，再創新高，大漲3.1%。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
01:20
阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度
影視圈
5小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
2026-01-12 16:28 HKT
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
4小時前
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
00:47
大埔民政專員換人 鍾慧婷接任 陳巧敏曾因宏福苑路祭衣著惹議
政情
5小時前
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
00:51
銅鑼灣SOGO外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元
社會
7小時前
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
00:50
David Webb逝世 享年60歲 生前揭發「謎網股」最經典
商業創科
1小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
3小時前