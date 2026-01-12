Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

指數備兌ETF袋袋平安｜唐牛

股市
更新時間：09:33 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:33 2026-01-12 HKT

踏入2026年，大市可用「有波幅冇升幅」來形容，雖然指數股表現隨時得個桔，但指數備兌ETF產品卻賺盡時間值，股息（期權金）有望袋袋平安。

根據彭博數據，去年12月上市的A南方國指備兌（2802），累計回報（截至1月8日）達1.59%，較國企指數及另一隻同類型產品同期升幅（1.2%及1.14%）為高。

細問之下，原來A南方國指備兌持倉（國指成份股及期貨），並非100%作出相應期權操作（Short Call），意味國指展開一段升浪，產品價格可受惠一小部份，未致於「完全封頂」，是故表現可跑贏大市。產品將於本月首次公佈月度派息金額，有興趣的投資者不妨留意。

