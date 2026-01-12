Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高開145點 科網股向上 MiniMax升近一成 分析料後市區間上落 ｜港股開市

股市
更新時間：09:29 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:29 2026-01-12 HKT

上周美國最高法院未有對美國總統特朗普的關稅政策的合法性作出裁決，外電指法院將於本周三（14日）公布有關裁決的意見，但相關的意見未知是否與關稅有關。美國上周五公布的非農數據雖差過預期，惟失業率下降，加上市場普遍維持美國今年減息兩次預期，美股上周五均高收，恒指夜期升逾0.6%。分析指，由於資金或更傾向流向美股，料恒指將在25700點至26850點區間上落。

恒指今早高開145點，開報26376點。科網股普遍向上，騰訊（700）升0.82%；阿里巴巴（9988）升0.27%；美團（3690）升2.84%；百度（9888）升2.55%；京東（9618）及網易（9999）更分別升0.61%及升0.09%；小米（1810）則跌1.43%。此外，市場焦點落在新股Minimax（100）身上，該股開市報378.8元，再升近一成。

留意中央會否推政策刺激內需

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，自委內瑞拉事件後，宏觀資金更傾向流向美股，至於港股近期缺乏明確方向，主要因市場持續關注內地經濟表現，估計恒指短期內仍將維持上落市格局，若美股未大幅回落或顯著調整，恒指上落區間是25800點至26700點，但他提醒投資者，需留意春節前中央是否會推出貨幣政策刺激內需，以及警惕外圍政治局勢，如中東等地突發事件可能引發金融市場「灰犀牛」風險。獨立分析師陸秉鈞表示，無論是關稅還是非農數據差過預期的消息，港股近期的走勢已提前反映，料港股短期在25700點至26850點上落。

內地官方近日對外賣平台的展開競爭調查。曾永堅指出，官方對對外賣平台的調查，或對外賣平台三大龍頭企業造成短期壓力，尤其是龍頭之一美團股價已走弱並跌破近兩個月的反彈支撐位（約100港元），或面臨新一波沽壓。陸秉鈞表示，官方介入外賣平台的市場競爭可能將令外賣平台間的惡性競爭趨勢降溫，有助其股價跌幅暫緩，對相關企業未妨是好事。

本周有豪威集團（501）、紅星冷鏈（1641）、兆易創新（3986）、BBSB INTL（8610）四新股於本周在港交所掛牌。另外，在深交所上市的健康產品製造商仙樂健康最新公布，已審議通過了公司擬發行H股股票並於港交所主板上市的相關議案。該公司解釋，為深化公司全球化策略佈局，利用國際資本市場優勢，打造多元化資本運作平台，提高資本實力及綜合競爭力，以加速海外業務發展。

展望本周，七國集團(G7)財長會議將召開，美國聯儲局發布關於地區經濟狀況的最新褐皮書調查。數據方面，美國去年12月CPI、11月PPI、零售數據、中國12月社會融資總量等一系列重磅數據將出爐。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
20小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
10小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
4小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
16小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
17小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
18小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
16小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
21小時前