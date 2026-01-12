港股如要保持升勢 二萬六不容再失｜古天后

1月12日，早上清涼，日間乾燥。美股上周五做好，道指與標指齊創收市新高，標指盤中亦破頂，標指盤中一度升0.82%至6978，收市升幅收窄至44點或0.65%，報6966；道指最多升305點，收市升237點或0.48%，報49504；納指曾升1.03%，收市仍升191點或0.81%，報收23671。家得寶升4.2%，波音升3.1%，雪佛龍反彈1.8%，英特爾急升10.8%；美國運通跌1.9%，安進回吐1.2%。上周五市場觀望美國最高法院周五就特朗普政府關稅合法性的案件作出裁決，然而當日法院未有裁決結果，預期本周三或有裁決，裁決結果或對股市帶來震盪。

金價再破高位 一度逼近4600美元

地緣政治局勢仍緊張下，金價再破高位，今早逼近4,600美元，有分析預期金價於上半年或衝上5,000美元水平。根據美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至1月7日為止一周，全球股票基金錄得22億美元資金流入，但美股基金出現190億美元贖回，期內黃金及加密貨幣基金則吸資11億美元。美國10年期債息曾升3.56基點，至4.2028厘，其後轉跌；2年期債息抽高5.5基點，報3.543厘。美滙指數一度升0.33%報99.26，日圓下滑0.84%。比特幣曾挫1.75%，至89,605美元。

港股挑戰去年10月高位 26500成關鍵

至於港股上周先高後回，恒生指數周二高見26858近兩個月高位後，連續兩日回吐逾500點，周四一度略穿26000，低見25960，至周五略為反彈82點，報收26231，按周仍要跌107點或0.4%。港股於上周先高後回，回吐幅度已達本月暫時波幅回調黃金比0.764，回吐幅度較大，不過周五晚夜期及ADR反彈，重上26300水平之上，即重返本月波幅黃金比0.5之上，升勢未至完全扭轉。本月餘下時間能否進一步向上挑戰去年10月初高位，甚至升破此關，則要觀察本周港股能否企穩26500水平。一旦反彈至26500-25600遇阻，並重返26000水平之下，跌穿20日線即25800水平，則有機會完成反彈，繼續調整。

留意本周美國法院周三對關稅進行裁決，或對環球股市帶來震盪，至於相關影響，已於上周五曾作分析。而本周三內地將公布12月進出口數，美國較重要數據為12月CPI，將影響聯儲局議息取向及減息幅度。

古天后