Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一月效應全城唱｜藍血工廠

股市
更新時間：12:38 2026-01-10 HKT
發佈時間：12:38 2026-01-10 HKT

每逢西曆一月，華爾街到IFC，總會出現一種極為詭異的集體返祖現象。平日滿口EBITDA同Alpha值的基金經理，突然間脫下西裝，換上一副廟街睇相佬的嘴臉，對住個市神神化化咁唸咒。

打開報紙，總有財棍煞有介事講解「一月效應」（January Effect）及「一月寒暑表」，教會傳道，搬出過去七十年的S&P 500數據撻落你塊面，講講數據顯示一月升則全年升，命中率高達八成。

聽落十分Scientific，好有統計學權威，係咪？如果你聽到這裡，雙眼發光，覺得搵到了通往財務自由的密碼，恭喜你，你就是典型的韭菜，兼最完美的流動性提供者（Liquidity Provider）。

精心策劃的認知戰

所謂的「一月象徵意義」，說穿了根本就係一場精心策劃的認知戰（Cognitive Warfare），係金融圈最大型的「自證預言」（Self-fulfilling Prophecy）。剝開那層名為「統計學」的畫皮，睇下裡面係乜嘢下水。為何一月個市通常會異動？不是因為個市有靈性，識得預知未來，而係因為「錢」這東西，是有生理週期的。

經歷完十二月的稅務結算、Window Dressing，班基金經理放完個聖誕悠長假期返黎，荷爾蒙水平回升，手頭上的花紅同新一年的資金都要搵地方泊。加上散戶在一月往往充滿住一種無緣無故的Cheap Hope，覺得新一年會有新開始，這種集體性的情緒衝動，配合大戶的資金生理宣洩，就係所謂「效應」的真正燃料。

大戶利用群眾心理

你以為你在看趨勢，其實你在看別人的資金流向表。人類大腦懶，天生鍾意簡單的歸因——「因為一月升，所以全年升」這種直線邏輯，於是大戶就利用這種群眾心理，在一月拼命「造勢」或者「畫圖」。如果Smart Money想今年出貨，一月更加要借勢炒高個市，製造出一個「全年牛市」的幻象（Illusion）。當你見到個市升，個心雄晒，覺得「一月效應」靈驗過黃大仙，於是奮不顧身咁衝入去接貨。這時候，聰明錢就在暗角位，拿著香檳，笑住咁將手上的火棒交到你手上。

藍血工廠

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
16小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
13小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
23小時前
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
17小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
23小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
18小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
18小時前
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
3小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
21小時前