一月效應全城唱｜藍血工廠

每逢西曆一月，華爾街到IFC，總會出現一種極為詭異的集體返祖現象。平日滿口EBITDA同Alpha值的基金經理，突然間脫下西裝，換上一副廟街睇相佬的嘴臉，對住個市神神化化咁唸咒。

打開報紙，總有財棍煞有介事講解「一月效應」（January Effect）及「一月寒暑表」，教會傳道，搬出過去七十年的S&P 500數據撻落你塊面，講講數據顯示一月升則全年升，命中率高達八成。

聽落十分Scientific，好有統計學權威，係咪？如果你聽到這裡，雙眼發光，覺得搵到了通往財務自由的密碼，恭喜你，你就是典型的韭菜，兼最完美的流動性提供者（Liquidity Provider）。

精心策劃的認知戰

所謂的「一月象徵意義」，說穿了根本就係一場精心策劃的認知戰（Cognitive Warfare），係金融圈最大型的「自證預言」（Self-fulfilling Prophecy）。剝開那層名為「統計學」的畫皮，睇下裡面係乜嘢下水。為何一月個市通常會異動？不是因為個市有靈性，識得預知未來，而係因為「錢」這東西，是有生理週期的。

經歷完十二月的稅務結算、Window Dressing，班基金經理放完個聖誕悠長假期返黎，荷爾蒙水平回升，手頭上的花紅同新一年的資金都要搵地方泊。加上散戶在一月往往充滿住一種無緣無故的Cheap Hope，覺得新一年會有新開始，這種集體性的情緒衝動，配合大戶的資金生理宣洩，就係所謂「效應」的真正燃料。

大戶利用群眾心理

你以為你在看趨勢，其實你在看別人的資金流向表。人類大腦懶，天生鍾意簡單的歸因——「因為一月升，所以全年升」這種直線邏輯，於是大戶就利用這種群眾心理，在一月拼命「造勢」或者「畫圖」。如果Smart Money想今年出貨，一月更加要借勢炒高個市，製造出一個「全年牛市」的幻象（Illusion）。當你見到個市升，個心雄晒，覺得「一月效應」靈驗過黃大仙，於是奮不顧身咁衝入去接貨。這時候，聰明錢就在暗角位，拿著香檳，笑住咁將手上的火棒交到你手上。

