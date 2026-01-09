新股IPO｜MINIMAX曾飆81%高見299元 一手賬賺2580元 瑞博揚29% 金潯升22%

【新股IPO】3隻新股今日接力掛牌，內地AI大模型公司MINIMAX（100）較上市價165元高開42.7%，曾逼近300元大關，高見299元，狂升81.2%，中午收報294元，升78.18%，一手20股賬面賺2580元。該公司創始人兼首席執行官閆俊傑表示，過去4年，公司依賴一群年輕人構建全球領先的全模態模型，服務近2億用戶，而這一切只是剛開始，期待接下來4年AI行業的進步速度與過去4年一樣快，公司努力從中做出自身貢獻。

該股公開發售超購1836.2倍，甲組的200手便穩中一手，有509張「頂頭槌飛（31737手）」，每人獲派16至17手，國際配售超購35.8倍。

今早3隻新股掛牌齊齊報捷，當中內地AI大模型公司MINIMAX（100）一度大升81.2%。

內地「AI六小虎」MINIMAX昨日於3大暗盤場分別升24.6%至28.9%，一手帳面賺812元至952元，為3隻新股中賺最少和升幅最少。不過，其獲得機構投資者的青睞，據外電報道，撇除基石投資者部分，MINIMAX的國際配售接獲超過460個定單，超購逾70倍，當中國際長倉（long-only）投資者和主權財富基金取得大部分股票，而買家包括新加坡政府投資公司（GIC）、挪威主權財富基金Norges Bank Investment Management、柏基（Baillie Gifford）及施羅德等。

MINIMAX昨日在富途暗盤越升越有，升幅介乎9.1%至28%，終收報205.6元，升24.6%，一手20股帳面賺812元。該股在輝立和耀才暗盤分別收市升26.8%至28.9%，一手賺884元至952元。

MINIMAX暗盤價：

暗盤

交易場 報（元） 較定價165元變幅 每手20股賺/蝕

（元） 高低位

（元） 輝立 209.2 +26.8% +884 181-219 富途 205.6 +24.6% +812 180-211.2 耀才 212.6 +28.9% +952 170-216

新股IPO｜瑞博：針對全球市場奮鬥

「B仔股」瑞博生物（6938）較上市價57.97元高開29.4%，報75元，中午收報74.55元，升28.6%，一手200股賬面賺3316元。該股公開發售超購100倍，甲組的100手便可獲發1至2手，「頂頭槌飛（6872手）」派49至50手，國際配售超購15.7倍。該公司從事小核酸藥物研究和開發，尤其專注於siRNA療法的生物製藥公司。

被問及中美博弈對生物製藥行業的影響，瑞博生物董事長梁子才表示，創新藥是全球人類的剛性需求，在經濟愈發達下，人們對健康的關注將會愈高，故該行業是「永遠往上走」的趨勢。至於踏入中國「十五五」規劃，他指出，公司實際上的奮鬥目標並非只針對中國市場，而是針對全球市場，公司在中國發展，當中國政策向好時，有助構建其發展，但瑞博生物已完成全球化的佈局，接下來會堅定沿此方向走下去。

瑞博生物首席財務官張甦表示， 公司對今日上市表現很滿意，相信後續將有更多潛力會體現和發展出來，而公司2024年虧損已收窄，隨著商業開發（BD）交易收入和產品商業化逐步實現，希望進一步達到財務目標。他提及，公司已完成小核酸行業內第一個國際大規模BD，計劃未來將與很多跨國藥企和不同的藥企展開各種談判，BD和商業化一直是公司的雙輪驅動戰略的導向。

新股IPO｜金潯：未來將大幅擴產

陰極銅製造商金潯資源（3636）較上市價30元高開26.7%，報38元，中午收報36.68元，升22.2%，一手200股賬面賺1336元。該股公開發售超購142.5倍，甲組的的200手方穩中一手，「頂頭槌飛（9191手）」派35手，國際配售超購11.8倍。該公司董事長袁榮表示，公司未來將大幅擴產，2025年剛果的陰極銅總有效產能近2.5萬噸，二期擴產後增至5.5萬噸；同時推進技術改革和提產，深化產業鏈，延伸以全球合作，打造國際品牌。

