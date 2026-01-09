Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升8點 阿里升逾2% 三新股齊升 MINIMAX漲78%｜港股午市

更新時間：12:15 2026-01-09 HKT
發佈時間：09:29 2026-01-09 HKT

恒指今早高開123點，隨後走勢反覆震盪，最多曾升150點，高見26299點。中午收報26158點，升8點或0.03%，半日成交額1352.17億元。科指半日跌3點或0.06%，報5674點。

藍籌科網股方面表現分化，阿里巴巴（9988）升2.81%，貢獻恒指53點；快手（1024）升2.96%；小米（1810）跌0.42%；騰訊（700）跌0.73%；百度（9888）跌2.28%；美團（3690）跌2.38%。

受惠於地緣政治風險及減息預期支撐金價，黃金股全面走高。紫金國際（2899）升2.96%至38.3元，亦成表現最好藍籌；山東黃金（1787）升6.12%；招金礦業（1818）升3.86%。

今日三隻新股上市首日全線報喜，其中MINIMAX-WP（100）領漲全場，今日開市已較招股價165元高出42.6%，隨後升勢持續，盤中最高升81.2%至299元，中午報294元，升78.2%。

瑞博生物（6938）同樣高開29.3%見75元，雖一度回調至65.9元，但迅速反彈，最高觸及32.1%見76.6元，中午收報74.55元，漲28.6%。

金潯資源（3636）開市亦高開38元，升26.6%，最高漲26.9%見38.08元，午盤收報36.68元，升22.27%。

相關文章：新股IPO｜MINIMAX曾飆81%高見299元 一手賬賺2580元 瑞博揚29% 金潯升22%

0930：美股周四個別發展，道指收報49266點，回升270點或0.55%；標指升不足1點或0.01%，報6921點；納指跌104點或0.44%，報23480點；反映中國概念股表現的金龍指數上漲1.09%，報7796點。

大型科技股普遍下跌，博通跌3.21%；英偉達跌2.15%；微軟跌1.11%，亞馬遜升1.96%，Tesla及Alphabet升約1%。

美國總統特朗普計劃大增國防預算約50%，軍工股Northrop Grumman及洛歇馬丁股價分別反彈2.3%和4.3%。另外油公司雪佛龍及埃克森美孚分別升2.61%及3.73%。

恒指今早高開123點，報26272點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升3.78%；京東（9618）升3.31%；騰訊（700）無升跌；美團（3690）跌0.99%；百度（9888）跌2.49%。

今日有三隻新股掛牌，瑞博生物(6938)開報75元，較招股價57.97元高出29.3%、MINIMAX(100)開報235.4元，較招股價165元高出42.6%；金潯資源(3636)開報38元，較招股價30元高出26.6%。

北水動向方面，周四南下資金淨賣出港股49.01億港元。小米(1810)、騰訊(700)、中芯(981)分別獲淨買入10.72億港元、8.64億港元、5.63億港元；盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別遭淨賣出62.84億港元、28.78億港元、12.88億港元。

