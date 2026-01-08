港股急升後回吐 首個支持二萬六｜古天后

1月8日，早上寒冷，天晴及非常乾燥。美股隔晚走勢反覆，早段道指及標指再破頂，但其後倒跌，道指高開50點後，升幅擴大至最多159點，高見4962，但其後一度倒跌510點，低見48951；標指曾升至6965高位，其後亦倒跌。道指收市報48996，跌466點或0.94%；標指回落23點或0.34%，報6920；納指升37點或0.16%，報23584。

比特幣投資者情緒仍謹慎

重磅股中，Alphabet股價收市升2.5%，市值達到3.88萬億美元，超越蘋果公司的3.84萬億美元，為2019年以來首次；微軟及Nvidia都升1%或以上，Tesla則跌0.4%。波音公司獲阿拉斯加航空訂購110架飛機，但股價反覆回吐0.8%。華納兄弟探索拒絕派拉蒙Skydance修訂後的收購方案，稱在價值上依然不足，並質疑對方能否完成交易，重申憂慮該方案涉及借入超過500億美元，呼籲股東唔好向其出售股份。工業股受壓，Caterpillar股價跌4.3%，為表現最差道指成份股，Honeywell跌2.7%。摩根大通與富國銀行(Wells Fargo)股價均跌逾2%，摩根士丹利跌1.6%，美國運通回吐1.4%。

美國12月ISM服務業指數由11月的52.6升至54.4，高過預期52.2；10月份工廠訂單跌1.3%，跌幅大過預期1.2%。美國10年期債息曾降5.1個基點，至4.1221厘；對息口較敏感的2年期債息跌1.85個基點，至3.4447厘。截至1月2日止一周，美國30年期定息按揭利率按周降7個基點，至6.25厘2024年9月以來低位。美滙指數尾段升0.15%，至98.73；日圓反覆揚0.22%，至156.3兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣一度回吐3.19%，至90716美元。K33 Research研究主管Vetle Lunde表示，雖然比特幣最近有所回升，但投資者情緒依然謹慎，並按兵不動。

港股25800水平不容有失

港股昨日結束之前三個交易日升勢，恒生指數回吐251點，報收26458，成交額2761億。雖然內地股市已連升14個交易日，昨日仍保持升勢，上證指數已突破去年高位，但港股卻跟不上步伐，暫時恒指不僅未升破去年高位，甚至連未重返27000水平。雖然恒指昨日僅跌251點，相對三個交易日累升逾千點，調整幅度尚算溫和，但昨晚夜期進一步回落，夜期及ADR跌逾百點，今早黑期已重返26300水平之下，料今早低開。

昨日港股低開低走，恒生指數回補周二所遺下上升裂口，雖然收市未有跌穿裂口底部26445，但無論恒指或期指，均已重返日線保力加通道之內，如今日進一步跌穿5日線，目前為26300水平，而此線料今日將上移至約26400，如無法企穩5日線，將回試10日線、50日線，及100日線，即往26100、26050及26000水平尋找支持。至於20日線，即25800水平不容有失，如再失此關，可確認2026開局升勢僅曇花一現，港股將回復上落市格局。事實上，美國總統特朗普，早前對委內瑞拉展開軍事行動，表面未對環球股市帶來重大影響，但打開此潘朶拉盒子，預料今年地緣政治局勢更趨緊張，市場亦偏向波動，而貴金屬價格高企，可見資金早已為動盪局勢作部署。

