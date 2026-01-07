美國12月小非農低預期 道指創新高後暫倒跌200點 Intel推新晶片飆9%

美股創新高後調整，美國「小非農」ADP數據顯示，去年12月新增就業人數4.1萬人，低過預期。道指早段創新高後，倒跌逾200點。

道指一早升159點新高，暫倒跌207點，報49255點；標指曾升13點創新高，暫倒跌4點，報6940點，；納指升45點或0.2%，報23592點。

傳委內瑞拉無限期向美供應石油

油價偏軟，紐約期油報每桶56.33美元，跌1.4%。美國總統特朗普表示，委內瑞拉將向美國移交多達5000萬桶石油，據報委國將無限期供應，以換取減少美國制裁。

Meta挫2%

科技股個別發展，Nvidia（NVDA）升2%，Google母企Alphabet（GOOG）升逾1%；Meta（META）跌2%。至於英特爾（INTC）抽升近9%，該企預告將推出新晶片。

專家：企業盈利支持股市續升

金融機構Edward Jones高級全球投資策略師Angelo Kourkafas指，市場雖然關注委內瑞拉事態，但對石油供應未見直接影響，而本周基本面仍支撐股市向上，包括科技公司盈利預計進一步擴大。

富國銀行投資研究中心全球投資策略主管Paul Christopher認為，「社會穩定」是美股未來走向的關鍵，如果美國幫助委內瑞拉更好利用石油資源，並推進該國更公平的選舉，將對美國市場有利。