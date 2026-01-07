Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花旗稱恒指目標28800點 料港樓市具復蘇條件

股市
更新時間：14:11 2026-01-07 HKT
發佈時間：14:11 2026-01-07 HKT

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，今年恒生指數預測介乎27500至28800點，6月目標27500點、年尾達28800點，升幅空間有限，主因內地股市盈利復蘇未及美股全面，消費信心、地產價格未見全面復蘇，內銀息差持續受壓。行業配置方面，看好科技、互聯網、醫療保健、保險及消費類板塊。廖嘉豪指出，內地三大雲端服務巨頭業務增長強勁，2026至2027年預計保持兩至三成收入增速，AI應用優勢持續擴大。

預計今年樓價升3%

香港樓市方面，廖嘉豪指復蘇條件已具備，自去年5月起一、二手樓成交穩企5,000宗以上，加上減息周期利好，預計今年樓價升3%。但目前樓市供應仍處高位，需約4年消化，升幅難以媲美股票等資產，僅處復蘇起步階段。

針對委內瑞拉局勢，廖嘉豪稱其對市場衝擊短暫有限。

聯儲局今年料減息3次

香港市場息口方面，預計今年拆息傾向下行20至30個基點，3個月期HIBOR將在2.8至2.9厘徘徊，有望利好本地融資活動。美國方面，他認為今年料減息3次共0.75厘。內地方面，減息空間約20個基點，第一季大概率減息10個基點、降準50個基點。

委內瑞拉局勢影響有限

地緣政治方面，針對委內瑞拉局勢，廖嘉豪稱其對市場衝擊短暫有限，該國原油供應佔比低，即使出口中斷，布油僅短線升至每桶60美元，且今年油市供過於求為主調。他強調，地緣政治引發的股市調整，是入市增持良機。

美元或先低後高

花旗預測，美元今年或先低後高，第二季起美匯指數或回升至100以上，但人民幣將穩步升值，在6.8至6.86區間企穩。

看好銅及鋁 對銀價審慎

黃金方面，花旗維持4%倉位對沖風險，雖然預計美國經濟溫和復蘇或削弱投資需求，今年後期金價可能回落，但地緣政治複雜及央行需求延續，黃金仍具分散風險優勢。另外，看好銅及鋁，但銀價則看法審慎，預期今年後期或跌至每盎司48美元，因升幅主要由投資需求主導，若美國經濟復蘇，相關需求將減弱，且銀在人工智能相關基本金屬需求中佔比偏低。

